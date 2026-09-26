Nou acord între SUA și China pentru inteligența artificială

Statele Unite și China au convenit să creeze un canal bilateral de comunicare dedicat incidentelor provocate de inteligența artificială, după vizita lui Xi Jinping la Washington. Cele două puteri vor avea și un dialog separat privind riscurile și beneficiile sistemelor avansate de AI, într-un moment în care competiția tehnologică dintre ele se intensifică, relatează Reuters.

Statele Unite și China vor avea un canal direct de comunicare pentru situațiile în care apar incidente legate de inteligența artificială.

Înțelegerea a fost anunțată după vizita de stat a președintelui chinez Xi Jinping la Washington, unde inteligența artificială s-a numărat printre subiectele importante discutate cu Donald Trump. Cele două țări au convenit și asupra unui dialog dedicat sistemelor avansate de inteligență artificială, în cadrul căruia urmează să fie discutate atât riscurile, cât și avantajele dezvoltării acestei tehnologii.

Noul mecanism ar urma să permită Washingtonului și Beijingului să se informeze rapid dacă apare un incident de inteligență artificială care ar putea avea implicații importante, inclusiv pentru securitatea națională.

Ideea unui astfel de sistem fusese evocată înaintea întâlnirii dintre Trump și Xi și descrisă drept un mecanism de notificare între cele două puteri. Cele două state sunt rivale directe în cursa pentru dezvoltarea inteligenței artificiale și investesc masiv în modele, infrastructură și cercetare.

În paralel, companiile și autoritățile se confruntă cu presiuni tot mai mari pentru a stabili reguli privind siguranța tehnologiei și gestionarea eventualelor incidente.

Președintele chinez a susținut în discuțiile cuDonald Trump că dezvoltarea tehnologiei trebuie gestionată astfel încât inteligența artificială să rămână sub controlul oamenilor.

Cele două state au „responsabilitatea de a dezvolta şi de a gestiona AI pentru binele comun şi să se asigure că dezvoltarea acesteia rămâne sub controlul omului", i-a spus Xi Jinping lui Donald Trump.

Donald Trump a avut însă o poziție diferită în privința intervenției prin reglementări și a spus că dorește ca situația să rămână „exact în stadiul actual”.

Inteligența artificială a fost una dintre temele principale ale vizitei de trei zile a lui Xi Jinping la Washington, încheiată vineri.

Înaintea vizitei liderului chinez, secretarul american al Trezoreriei, Scott Bessent, vorbise deja despre necesitatea unui mecanism prin care SUA și China să se avertizeze reciproc în cazul unor incidente.

El sugera „să se înfiinţeze un mecanism de notificare” între Statele Unite şi China „în cazul unor incidente, dacă s-a întâmplat ceva care ţine de securitatea naţională”.

Bessent a legat această propunere de nevoia unei transparențe mai mari între cele două țări, aflate pe primele poziții în competiția globală pentru inteligența artificială.

"Noi credem că este foarte important să trecem de la o situaţie de opacitate la mai multă transparenţă între prima şi a doua putere mondială în domeniul AI", sublinia el.

Statele Unite și China rămân principalii competitori globali în dezvoltarea inteligenței artificiale.

China produce un volum mai mare de cercetare academică în domeniu, în timp ce Statele Unite continuă să atragă o mare parte dintre cercetătorii de top și să concentreze investiții majore în infrastructura AI.

Noul canal bilateral nu elimină competiția dintre cele două state, dar creează un mecanism prin care acestea pot comunica direct în eventualitatea unor incidente cu potențiale consecințe de securitate.