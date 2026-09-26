Când începe pelerinajul Sfintei Parascheva

Pelerinajul Sfintei Parascheva din 2026 începe joi, 8 octombrie, la Iași, iar credincioșii se vor putea închina în acest an și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Racla va fi adusă de la Mănăstirea Sihăstria și va fi așezată alături de moaștele Ocrotitoarei Moldovei, în baldachinul pregătit în apropierea Catedralei Mitropolitane.

Pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva va începe la Iași pe 8 octombrie, la ora 06:00, odată cu citirea Acatistului. La ora 06:30, moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria vor fi purtate în procesiune în jurul Catedralei Mitropolitane.

Ulterior, acestea vor fi așezate spre închinare în baldachinul special amenajat pe platoul din fața Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”.

Noutatea pelerinajului din acest an este aducerea moaștelor Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Racla va fi adusă de la Mănăstirea Sihăstria, din județul Neamț, și va rămâne alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva pentru închinarea credincioșilor.

Moaștele vor rămâne în exterior atât timp cât fluxul pelerinilor va impune această organizare.

Revenirea rândului de credincioși în interiorul Catedralei Mitropolitane este estimată pentru începutul zilei de 15 octombrie.

Pe 8 octombrie, după citirea Acatistului și procesiunea cu cele două racle, moaștele vor fi așezate în baldachin începând cu ora 07:00.

Un alt moment important este programat duminică, 11 octombrie, când va avea loc pelerinajul „Calea Sfinților”.

Procesiunea este programată între orele 19:00 și 20:30 și va include moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Momentul central al sărbătorii va avea loc pe 14 octombrie, ziua în care este prăznuită Sfânta Cuvioasă Parascheva.

Sfânta Liturghie de hram este programată la ora 09:00 și va fi săvârșită pe podiumul amenajat pe Pietonalul Ștefan cel Mare și Sfânt, în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane.

Programul dedicat hramului se desfășoară în perioada 8–15 octombrie.

În dimineața zilei de 15 octombrie este estimată revenirea rândului de închinători în interiorul Catedralei Mitropolitane, după perioada în care moaștele vor fi așezate în exterior pentru a permite accesul numărului mare de pelerini.