Viorel Marian Oarză, cunoscut în lumea interlopă din Iași și prezentat în trecut drept lider al grupării „Brigada”, a fost găsit marți împușcat în cap, într-o pădure din zona Cananău, comuna Holboca. Bărbatul, în vârstă de aproximativ 50 de ani, era inconștient și prezenta o plagă împușcată cranio-cerebrală.

La fața locului a fost trimis un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean Iași, care i-a acordat primele îngrijiri medicale. Ulterior, Viorel Oarză a fost transportat la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Polițiștii au intervenit, de asemenea, pentru a stabili împrejurările în care s-a produs incidentul. Informațiile publicate până acum nu clarifică dacă bărbatul s-a împușcat sau dacă a fost împușcat de o altă persoană.

„Pacient de aproximativ 50 de ani, plagă împușcată cranio-cerebral, Holboca. Dirijat echipaj SAJ C2”, a transmis prof. dr. Diana Cimpoeșu, șefa UPU SMURD Iași.

Ulterior, echipajul SAJ Iași l-a găsit pe Oarză în stare de inconștiență. Acesta prezenta o plagă temporo-parietală, în zona tâmplei și a capului, și a primit îngrijiri medicale de urgență.

Incidentul a avut loc în zona Cananău, din comuna Holboca. La momentul intervenției medicale, starea lui Viorel Oarză era gravă.

Poliția investighează cazul, iar circumstanțele în care s-a produs împușcarea urmează să fie stabilite. Până în acest moment nu au fost prezentate public informații care să confirme dacă este vorba despre o tentativă de sinucidere sau despre o agresiune. Oarză ar fi fost însoțit de un bărbat în pădure. Acesta a fost dus la audieri.

Viorel Marian Oarză este fost boxer de performanță din Iași și a ajuns în atenția presei din România și Italia după ce a fost prezentat drept lider al grupării „Brigada”, o organizație formată din români care activa în zona Torino.

Autoritățile italiene au destructurat gruparea în 2013, când au fost emise 17 mandate de arestare. Potrivit informațiilor publicate la acea vreme, membrii organizației erau implicați în mai multe activități infracționale, între care traficul de droguri, exploatarea prostituției și extorcările. Oarză era prezentat drept unul dintre principalii lideri ai grupării.

Numele său a devenit cunoscut și prin informațiile potrivit cărora ar fi continuat să exercite influență asupra membrilor grupării și după ce a ajuns în penitenciar. Presa relata că acesta ar fi transmis ordine către membrii „Brigăzii” din închisoarea Delle Vallette din Torino. În 2014, 15 membri ai grupării au fost condamnați de Tribunalul din Torino la pedepse cuprinse între cinci și 15 ani de închisoare pentru activități de tip mafiot.

După revenirea la Iași, Viorel Oarză a apărut în mai multe dosare și incidente relatate de presa locală.

În 2024, el a fost condamnat definitiv în dosarul în care a fost judecat pentru scandalul izbucnit la un meci de box din 2019, la care participa fiul său. Oarză fusese nemulțumit de decizia arbitrilor și a agresat membri ai juriului. Judecătoria Iași stabilise inițial o pedeapsă de doi ani și jumătate de închisoare, iar Curtea de Apel a redus ulterior pedeapsa.

În 2025, numele său a apărut din nou în presa locală în legătură cu alte dosare, inclusiv unul în care el și fiul său au primit pedepse pentru fapte legate de un incident violent.

În iunie 2026, Viorel Oarză a fost reținut pentru 24 de ore, împreună cu doi nepoți ai săi, după un incident în trafic cu un om de afaceri din Iași. Potrivit relatărilor din presa locală, conflictul ar fi pornit de la o datorie neachitată. Ulterior, Oarză și cei doi nepoți au fost plasați sub control judiciar.