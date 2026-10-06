Guvernatoarea statului New York, Kathy Hochul, a declarat luni, 5 octombrie, stare de urgență în urma creșterii numărului de cazuri de rujeolă în comunități rurale cu rate mai scăzute de vaccinare, potrivit CDC.

Până la 3 octombrie, autoritățile raportaseră 108 cazuri în New York în 2026, dintre care 101 în afara orașului New York și șapte în oraș.

Decizia vine în contextul unui focar de rujeolă care s-a extins începând de la jumătatea lunii iulie în 18 comitate din stat. Autoritățile încearcă să accelereze vaccinarea, testarea și anchetele epidemiologice, în timp ce Pennsylvania vecină a depășit 1.000 de cazuri și a raportat cinci decese asociate rujeolei în acest an.

Ordinul executiv emis de Hochul extinde categoria profesioniștilor care pot administra vaccinul MMR, utilizat pentru protecția împotriva rujeolei, oreionului și rubeolei.

Pe lângă medici, vaccinarea va putea fi efectuată de paramedici, personal EMS cu pregătire avansată, farmaciști și moașe. Asistentele medicale vor putea, de asemenea, să solicite teste pentru rujeolă.

Măsurile urmăresc să crească accesul la vaccinare și testare în zonele în care autoritățile au identificat focare. Statul va suplimenta, totodată, sprijinul epidemiologic pentru investigarea cazurilor, identificarea contacților și accelerarea analizelor de laborator.

„După analizarea celor mai recente date privind cazurile de rujeolă din statul New York, declar stare de urgență pentru a consolida eforturile noastre continue de combatere a acestei boli”, a declarat Hochul.

Guvernatoarea a subliniat că măsurile urmăresc creșterea numărului de cadre medicale care pot vaccina și testa populația.

Din cele 101 cazuri de rujeolă raportate în afara orașului New York, 92 au apărut de la jumătatea lunii iulie în comunități rurale cu niveluri mai reduse de imunizare, potrivit datelor prezentate de autoritățile statului. Focarul afectează 18 comitate.

Comitatul Otsego, situat în centrul statului New York, a înregistrat cel mai mare număr de cazuri dintre comitatele statului, cu 20 de infecții raportate de la începutul anului, potrivit informațiilor citate de presa locală.

Situația din New York este urmărită în paralel cu evoluția focarului din Pennsylvania, unde numărul cazurilor a trecut pragul de 1.000.

Departamentul de Sănătate din Pennsylvania a raportat luni 1.004 cazuri de rujeolă în 2026. Cinci persoane din stat au murit în urma unor afecțiuni asociate rujeolei, potrivit datelor autorităților sanitare. Reuters a relatat că numărul cazurilor din Pennsylvania a ajuns la 1.004, pe fondul unui focar care continuă să se extindă.

La sfârșitul lunii septembrie, autoritățile din Pennsylvania raportau 943 de cazuri în 39 de comitate și confirmaseră al cincilea deces asociat rujeolei. În aceeași perioadă, peste 53.000 de doze de vaccin MMR au fost administrate în stat pe parcursul lunii septembrie, mai mult decât dublul nivelului obișnuit pentru o lună.

Potrivit Associated Press, focarul din Pennsylvania este cel mai mare focar de rujeolă înregistrat într-un stat american în ultimele peste trei decenii.

Datele Centrului pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) arată că, până la 1 octombrie, în Statele Unite fuseseră raportate 3.887 de cazuri confirmate de rujeolă în 2026. Cifrele sunt preliminare și pot fi actualizate pe măsură ce autoritățile sanitare raportează noi cazuri.

În același timp, acoperirea vaccinală în rândul copiilor de grădiniță a continuat să scadă. Pentru anul școlar 2025-2026, 92,4% dintre copiii de grădiniță din SUA au primit vaccinul MMR, față de 95,2% în anul școlar 2019-2020. CDC estimează că aproximativ 280.000 de copii de grădiniță au rămas astfel nevaccinați sau insuficient protejați în anul școlar 2025-2026.

CDC notează că nivelul de protecție comunitară este important în prevenirea transmiterii rujeolei, iar focarele pot apărea atunci când virusul ajunge în comunități cu un număr mare de persoane nevaccinate.

Rujeola se transmite prin aer și poate rămâne în spațiul respectiv după ce o persoană infectată a părăsit încăperea. Simptomele apar, de regulă, inițial sub forma febrei, tusei, secrețiilor nazale și ochilor roșii, urmate de erupția cutanată caracteristică.

În unele cazuri, boala poate provoca pneumonie, encefalită și alte complicații severe. Vaccinul MMR reprezintă principala metodă de prevenire a infecției.

CDC recomandă două doze de vaccin MMR pentru copii: prima la vârsta de 12-15 luni, iar cea de-a doua între 4 și 6 ani. Pentru persoanele care urmează să călătorească, autoritățile sanitare recomandă verificarea statutului vaccinal și finalizarea vaccinării cu cel puțin două săptămâni înaintea plecării.