Cel puțin opt persoane au fost găsite moarte pe o ambarcațiune care transporta aproximativ 100 de imigranți și a fost salvată în apropierea Insulelor Canare, în largul Spaniei. Alte șase persoane au fost preluate cu elicopterul și transportate la spital, în stare gravă. Operațiunea de salvare a avut loc vineri, după ce barca a fost descoperită în apropierea insulei El Hierro, potrivit Reuters.

Potrivit serviciului spaniol de salvare maritimă, la bordul bărcii au fost descoperite între opt și zece cadavre. Șase persoane care aveau nevoie de îngrijiri medicale au fost evacuate cu elicopterul și transportate la spital.

Ambarcațiunea a fost localizată la aproximativ 39 de mile marine, echivalentul a 72 de kilometri, sud de insula El Hierro. Ulterior, aceasta a fost remorcată până în portul La Estaca.

Alți 84 de supraviețuitori au ajuns cu o altă barcă în portul La Restinga, unde funcționează un centru de primire a migranților și un spital de campanie. În această zonă sunt preluate și procesate majoritatea ambarcațiunilor cu migranți care ajung pe insulă.

Tragedia are loc în contextul intensificării fluxului de migranți către Insulele Canare. Sosirile s-au accelerat începând din octombrie, iar pe 25 noiembrie a fost înregistrat un record de aproximativ 2.100 de persoane într-o singură zi. Cei mai mulți dintre migranți au ajuns pe insula El Hierro, care are o populație de aproximativ 11.400 de locuitori.

Decesele readuc în atenție riscurile traversării Atlanticului pe una dintre cele mai periculoase rute de migrație din lume. Mii de persoane încearcă anual să ajungă pe teritoriul spaniol în ambarcațiuni supraaglomerate, expunându-se valurilor puternice și curenților oceanici.

Fernando Clavijo, liderul regional al Insulelor Canare, a transmis un mesaj după tragedie, în care a cerut autorităților spaniole și europene să ia măsuri.

„Multă durere şi un sentiment de neputinţă faţă de această nouă tragedie”, a declarat acesta într-o postare pe platforma X. Clavijo a atras atenția că problema migrației trebuie abordată și în țările de origine ale celor care pornesc spre Europa.

„Urgenţa umanitară nu începe pe El Hierro, ci pe ţărmurile Senegalului şi Gambiei, unde trebuie să acţionăm”, a scris liderul regional.

Tragedia are loc cu doar câteva zile înaintea alegerilor generale de duminică din Spania, într-un moment în care imigrația ocupă un loc important în dezbaterea politică.

Prim-ministrul Pedro Sanchez susține beneficiile imigrației pentru economia spaniolă, în timp ce formațiunile de dreapta, aflate în fruntea sondajelor de opinie, promovează controale mult mai stricte la intrarea în țară.

Traversarea Atlanticului către Insulele Canare continuă să fie o rută folosită de mii de persoane care încearcă să ajungă în Europa. Numărul sosirilor crește, de regulă, toamna, perioadă în care condițiile meteorologice pe mare sunt, în general, mai favorabile.