O destinație foarte populară printre români, pe lista restricțiilor de călătorie pentru 2026

Românii care se gândesc la o vacanță exotică în 2026 trebuie să ia în considerare noile restricții impuse asupra unei destinații foarte populare. Locul, care atrage anual mii de turiști, a fost recent inclus pe lista de călătorii „interzise” sau cu acces limitat, informează thelondoneconomic.com.

Experții în turism avertizează că această măsură poate afecta planurile de vacanță ale multora, iar agențiile de turism recomandă alternative sigure și adaptate noilor reguli. Românii care își programaseră deja vizite sunt sfătuiți să verifice condițiile actuale și să caute informații oficiale înainte de a rezerva.

Mai exact, pentru anul viitor, Insulele Canare au fost incluse pe „Lista Fără Vizite” de către cunoscutul ghid turistic Fodor's, o selecție care evidențiază destinațiile afectate de presiuni asupra mediului și comunităților locale.

Această listă anuală are rolul de a ghida călătorii, încurajând explorarea, dar în același timp invitând la responsabilitate și reflecție înainte de a alege o destinație.

Este important de subliniat că inițiativa nu reprezintă un apel la boicot. Principalul obiectiv este să determine turiștii să se gândească cu atenție la locurile pe care le vizitează și să evite acele zone care ar beneficia de o pauză pentru a se regenera.

Localnicii din Insulele Canare încep să se întrebe cât timp mai pot face față presiunii generate de turism. În prima jumătate a anului 2025, cele opt insule au primit peste 7,8 milioane de vizitatori și au înregistrat mai mult de 27 de milioane de pasageri pe aeroporturi, marcând o creștere de 5% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Turismul reprezintă aproximativ 35% din PIB-ul arhipelagului și asigură locuri de muncă pentru aproape 40% din populația de 2,2 milioane de locuitori. Însă popularitatea destinațiilor poate veni cu prețul său.

Creșterea imobiliară necontrolată, combinată cu fluxul masiv de turiști, a stârnit nemulțumirea localnicilor, care au ieșit în stradă în Tenerife, Gran Canaria și Lanzarote în ultimii doi ani. Protestele au fost marcate de sloganul „Canarias tiene un límite” (Insulele Canare au o limită), exprimând frustrarea față de impactul turismului asupra vieții de zi cu zi.

În sudul Europei, orașe și insule precum Veneția, Barcelona sau Santorini și Mykonos se confruntă cu probleme similare, de la supraaglomerare la degradarea infrastructurii locale. Experții spun că dificultatea provine în parte din faptul că turiștii continuă să se concentreze în aceleași destinații, fără a diversifica opțiunile de vacanță.

Zoe Adjey, lector la Institutul de Turism și Ospitalitate al Universității din East London, explică: „O problemă recurentă în Spania, Portugalia și Italia este că majoritatea turiștilor aleg doar câteva destinații foarte populare, ceea ce accentuează presiunea asupra comunităților locale și nu aduce beneficii semnificative întregii țări”.

Noile reglementări guvernamentale le permit să închirieze locuințele pe platforme precum Airbnb și Booking.com, însă creșterea prețurilor la închiriere și a valorii proprietăților a făcut ca tinerii să nu-și mai permită să locuiască în propriile orașe.

Mai mult, mediul este afectat: plajele sunt deseori închise din cauza poluării și scurgerilor de ape uzate. Conform unui raport France24, în jurul Canarelor sunt deversate zilnic ape uzate echivalente cu volumul a 40 de piscine olimpice, ceea ce a declanșat alarme în rândul grupurilor de mediu.

ATAN, unul dintre cele mai vechi astfel de organisme, avertizează că insulele Canare riscă să își piardă identitatea, cultura și, în cele din urmă, dreptul de a exista ca o comunitate.