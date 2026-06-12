Rusia masează trupe la granițele NATO, potrivit mai multor avertismente ale unor înalți oficiali militari și politici europeni, citați de Kyiv Independent.

Rusia va fi pregătită să „invadeze un partener NATO” până în 2029, a declarat pentru Politico generalul-locotenent Christian Freuding, șeful armatei germane, într-un interviu publicat pe 11 iunie. Comentariile lui Freuding sunt cele mai recente dintr-o serie de avertismente din ce în ce mai numeroase din partea liderilor occidentali și a oficialilor din domeniul apărării cu privire la amenințarea care provine din Rusia și lipsa actuală de pregătire a Europei.

„Toți cei 32 de parteneri NATO sunt de acord că Rusia ar putea avea capacitatea de a invada o țară din NATO în 2029”, a declarat Freuding pentru Politico.

„2029 nu este o cronologie germană. Este vorba despre informații confirmate la nivel NATO”, avertizând în continuare că un atac ar putea avea loc mai devreme.

Evaluarea se aliniază îndeaproape cu o investigație din 10 iunie realizată de postul public danez de televiziune DR și de mai mulți omologi, care a dezvăluit că Rusia își extinde prezența militară în apropierea graniței cu Finlanda, Norvegia și statele baltice, potrivit unor șefi ai serviciilor de informații nordice și unor ofițeri militari de rang înalt, anonimizați.

Oficialii au reiterat avertismente similare, argumentând că amenințarea unui atac rusesc este cea mai mare din următorii unu până la trei ani, deoarece Europa este încă în proces de creștere a propriilor capacități, în ciuda dificultăților cu care se confruntă Rusia pe câmpul de luptă din Ucraina.

The Telegraph a publicat pe 11 iunie imagini din satelit geolocalizate ale instalațiilor militare rusești despre care s-a raportat că ar fi fost în apropierea frontierei NATO.

„Trebuie să ne îmbunătățim capacitățile pentru «lupta din această seară» în fiecare zi, ca armată germană”, a declarat Freuding, avertizând că armata germană are nevoie de „soluții intermediare” pentru a aborda lacunele actuale în pregătirea sa militară. „Viteza este esențială acum”, a adăugat el.

Deși țările europene și-au mărit substanțial cheltuielile pentru apărare ca răspuns la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia - Comisia Europeană propunând o creștere de cinci ori a cheltuielilor pentru apărare în următorul buget pe șapte ani - oficialii nu au fost totuși de acord cu privire la cantitatea de resurse necesare pentru a apăra țările europene de perspectivele unei ofensive rusești testate în luptă.

În cursul zilei de 11 iunie, secretarul britanic al Apărării, John Healey, a demisionat din funcție, acuzând guvernul prim-ministrului Keir Starmer că nu a furnizat resursele necesare pentru consolidarea apărării Marii Britanii.

Întrebările legate de răspunsul colectiv al NATO la un potențial atac rusesc au fost, de asemenea, puse sub semnul întrebării de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui american Donald Trump, oficialii europeni fiind îngrijorați că Statele Unite ar putea să nu intervină dacă un membru al alianței recurge la Articolul 5.

La mijlocul lunii mai, președintele Volodimir Zelenski a avertizat că Rusia ar putea folosi teritoriul belarus pentru a ataca statele membre NATO vecine.

Gap Suwalki, granița comună a Poloniei și Lituaniei care trece printr-un coridor lat de 70 de kilometri între Belarus și exclava rusă Kaliningrad, a fost considerată mult timp o slăbiciune cheie în apărarea flancului estic al NATO.