Republica Moldova. La patru ani şi jumătate de la începutul invaziei ruseşti în Ucraina, Republica Moldova se află sub teroarea dronelor şi rachetelor ruiseşti, deşi nu este implicată oficial în război.Iar unele din aparatele zburătoare, purtătoare de moarte, ar fi direcţionate, potrivit preşedintei Maia Sandu, intenţionat în spaţiul aerian al Republicii Moldova.

Drona-racchetă care a explodat luni seara la trei kilometri de satul Talmaza, raionul Ştefan Vodă, este a 32-care a căzut pe teritoriul Republicii Moldova.

În ultimul an, numărul dronelor şi rachetelor ruseşti, care survolează spaţiul aerian dintre Nistru şi Prut a crescut simţitor, odată cu intensificarea atacurilor aeriene ruseşti asupra Ucrainei.

Drona care a explodat luni seara lângă Talmaza a fost detectat de sistemele Armatei Naționale pe direcția Cuciurgan–Tiraspol. Obiectul a dispărut ulterior de pe sistemele de monitorizare în regiunea localității Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Unde a şi explodat.

Canelele ucrainene de Telegram, care monitorizează aparatele de zbor de pe teritoriul Ucrainei, susțin că o rachetă rusească de tip „Banderol” ar fi survolat teritoriul Republicii Moldova, trecând la aproximativ 35 de kilometri de frontiera moldo-ucraineană.

Potrivit Ministerului Apărării, obiectul a fost detectat la ora 17:37. Imediat, autoritățile au dispus închiderea spațiului aerian pe sectorul Centru pentru aproximativ 15 minute.

De fapt, acesta a fost singurul lucru pe care au putut să-l facă militarii moldoveni. Să detecteze şi să urmărească obiectul pe radar. Armata moldovenească aproape că nu are capacitate de apărare aeriană.

Potrivit ministrului Apărării de la Chişinău, Anatolie Nosatîi, cel puţin 60 de rachete și drone rusești au violat spațiul aerian dintre Nistru şi Prut de la invazia Rusiei asupra Ucrainei, în 2022.

Dintre acestea, pe teritoriul Republicii Moldova au căzut cel puţi 9 rachete şi 32 de drone.

Majoritatea rachetelor şi dronelor căzute au fost descoperite în raioanele de est, în special în parte de sud. Majoritatea aparatelor de zbor fără pilot căzute au fost descoperite în regiunile de este ale Republicii Moldova. Totuşi, drone şi rămăşiţe de dronă au fost descoperite şi în unele raioane de lângă Prut, dar şi în centru. Inclusiv lângă Chişinău.

În luna mai a anului curent, o dronă rusească de model Shahed a traversat tot spaţiul Republicii Moldova de la Nord la Sud, „De parcă mergea la hram”, a comentat deputatul Renato Usatîi, vice-preşedintele Comisiei parlamentare pentru securitate.

Ambasadorul Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, a fost convocat de Ministerul de Externe aproape de fiecare dată când au fost descoperite drone şi rachete pe teritoriul Republicii Moldova.

Şi de fiecare dată a avut o atitudine batjocuritoare faşă de autorităţile moldoveneşti.

„Drona este, dar craterul - nu”, a comentat Oleg Ozerov incidentul cu drona căzută la Căușeni în luna iulie, după ce a primit nota de protest la sediul MAE.

„Drona este prea mică, nu putea să cadă, nici măcar nu a spart acoperișul casei. Nimic nu este dovedit”, a comendat Ozerov incidentul cu drona căzută toamna trecută în satul Cuhureştii de Sus.

În pofida atitudinii sfidătoare manifestată de Ozerov, autorităţile de la Chişinău nu se grăbesc să-l expulzeze pe Ozerov. Deşi au temeiul să o facă. Mai ales că că nu este acreditat la Chişinău.

„De la asta nu se va schimba politica Rusiei și nu se vor diminua riscurile pe care le reprezintă Rusia”, a comentat Maia Sandu.

Preşedinta Maia Sandu a declarat luni în premieră că unele drone ar fi trimise intenţionat pe teritoriul Republicii Moldova şi nu numai.

Acest lucru poate fi demonstrat de autoritățile moldoveneîn urma analizei traiectoriilor aparatelor de zbor. Având posibilitatea să determine dacă au ajuns accidental în spațiul aerian al țării sau dacă au fost direcționate intenționat.

„Eu cred că unele ajung din întâmplare și altele ajung pentru că sunt trimise și nu doar în spațiul nostru aerian, dar și în spațiul aerian al altor state din regiune. Am văzut și în România, și în Polonia. Și într-un caz, și în altul, aceste drone violează spațiul aerian al țării noastre și reprezintă pericol pentru oameni. Singurul care se face vinovat de aceste lucruri este Federația Rusă, care a început acest război”, a declarat preşedinta de la Chişinău.

Președinta Maia Sandu a declarat că trebuie să înceapă producerea de drone și sisteme anti-dronă în Republica Moldova pentru consolidarea capacităţilor de apărare aeriană.

În acest scop, şefa statului a anunţat că a solicitat modificarea legislaţiei, ca să permită parteneriate cu investitorii străini în domeniul producerii sistemelor anti-dronă.

Este vorba despre drone de interceptare, sisteme de bruiaj şi sisteme de apărare anti-dronă.

Declaraţiile au fost făcute la începutul lunii iunie, în cadrul emisiunii cu Nicolae Chicu.

La începutul lunii curente, Președinta Republicii Moldova a anunțat că autoritățile pregătesc modificări legislative care vor permite dezvoltarea producției de drone interceptoare pe teritoriul țării. Măsura face parte din planul de consolidare a apărării spațiului aerian, în contextul riscurilor generate de războiul din Ucraina și al incidentelor în care drone au ajuns pe teritoriul Republicii Moldova.