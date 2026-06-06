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Scenariul în care dronele ucrainene ar putea fi controlate de trupele lui Putin, tot mai vizibil

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Scenariul în care dronele ucrainene ar putea fi controlate de trupele lui Putin, tot mai vizibilDrona din Constanța. sursa: captura video
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Din cuprinsul articolului

După scufundarea unei nave turcești de pescuit în Marea Neagră și explozia unei drone maritime în Portul Constanța, cunoscutul jurnalist Dan Andronic afirmă că scenariul unei intervenții electronice asupra acestor dispozitive devine tot mai credibil. În opinia sa, nu este exclus ca aceste drone maritime să fi fost deturnate de la traseul inițial sau afectate de sisteme de război electronic folosite de Rusia.

Dronele scăpate de sub control în Marea Neagră ar putea fi controlate de Rusia

„Lucrurile capătă o turnură extrem de periculoasă, iar explozia dronei la Constanța capătă o altă dimensiune. Informațiile noi pe care le-am primit sunt cutremurătoare: Comandantul Gărzii de Coastă din Turcia a confirmat incidentul care a șocat întreaga regiune. Ieri, apele internaționale au devenit scena unei tragedii. Dronele ucrainene, scăpate complet de sub control, au scufundat un pescador turcesc și mai multe nave azere. O navă de pescuit turcească a fost atacată și scufundată, transformând o zi obișnuită de muncă într-un coșmar: o persoană a fost ucisă, iar alți patru membri ai echipajului au fost răniți.

Încep să cred în varianta în care rușii au preluat controlul electronic al dronelor, iar la Constanța s-a evitat o tragedie majoră!”, arată cunoscutul jurnalist Dan Andronic.

Nava turcia

Nava Turcia / sursa foto: captura video

Detalii despre ambarcațiunea scufundată în Marea Neagră

O ambarcațiune de pescuit sub pavilion turcesc s-a scufundat în Marea Neagră, în apropierea coastelor vestice ale Crimeei, în urma unui atac ale cărui circumstanțe sunt investigate de autorități. Potrivit Ministerului de Interne al Turciei, o persoană și-a pierdut viața, iar alte patru au fost rănite.

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Nava, identificată drept „Duru 67”, a fost avariată și s-a scufundat la scurt timp după producerea incidentului.

Cum au fost salvați cei aflați la bord

Cei aflați la bord au fost salvați de echipajul unei alte ambarcațiuni de pescuit, „Burak Kaya”, care se afla în zonă în momentul producerii evenimentului.

Pentru gestionarea situației a fost mobilizată o echipă medicală formată din 19 specialiști, inclusiv patru medici, membri ai Echipei Naționale de Salvare Medicală (UMKE), asistenți medicali și personal auxiliar.

Incidentul din Portul Constanța a stârnit temeri în rândul românilor

O dronă maritimă care aparținea Ucrainei a explodat vineri în Portul Constanța, într-un incident fără precedent pe teritoriul României. Deflagrația nu a provocat victime, însă a generat panică în rândul românilor. De asemenea, o altă dronă ucraineană a ajuns în apropiere de insula Lefkada la începutul lunii mai.

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