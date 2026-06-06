O navă de pescuit sub pavilion turcesc a fost atacată și s-a scufundat în largul coastei de nord a Mării Negre, lângă pensinsula Crimeea, zonă din Ucraina ocupată de Rusia. Atacul s-a soldat cu moartea unui marinar și rănirea altor patru, a anunțat Garda de Coastă din Turcia, citată de Associated Press.

Nava Duru 67 a fost atacată la vest de Sevastopol, în Crimeea, vineri dimineață, potrivit unui comunicat al Comandamentului Gărzii de Coastă.

Peninsula care aparține Ucrainei a fost ocupată ilegal de Rusia și anexată în martie 2014.

Comunicatul Gărzii de Coastă din Turcia nu a oferit mai multe detalii despre atac.

Cinci marinari răniți au fost salvați de un alt trauler, Burak Kaya, dar unul a murit în drum spre Turcia.

O navă a Gărzii de Coastă care transporta o echipă medicală a ajuns la Burak Kaya, la 115 mile marine (213 kilometri, 132 de mile) nord de portul Inebolu din Turcia, iar victimele au fost plasate la bord.

După o călătorie de întoarcere de 15 ore, răniții au fost transferați la un spital din capitala provinciei Kastamonu, a relatat agenția de știri de stat Anadolu.

Directorul provincial de sănătate, Fevzi Yavuzyılmaz, a declarat că persoanele suferiseră răni de șrapnel și că una dintre ele fusese supusă unei intervenții chirurgicale minore la bordul navei Pazei de Coastă.

„Doi dintre pacienții noștri au răni relativ minore, iar doi au răni puțin mai grave”, a spus el.

Nu a existat nicio revendicare imediată a responsabilității pentru atac. Apele din largul Ucrainei au fost martore unor atacuri regulate asupra navelor de când Rusia a lansat războiul împotriva Ucrainei în februarie 2022.

În noiembrie, guvernul turc a condamnat atacurile cu drone ucrainene asupra a două petroliere în Marea Neagră, considerând-o „riscuri grave pentru navigație, viață, proprietate și siguranța mediului în regiune”.