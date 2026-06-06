International Breaking news

Navă din Turcia, atacată și scufundată lângă Crimeea, în Marea Neagră. Un marinar a fost ucis

Comentează știrea
Navă din Turcia, atacată și scufundată lângă Crimeea, în Marea Neagră. Un marinar a fost ucisNava Turcia / sursa foto: captura video
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

O navă de pescuit sub pavilion turcesc a fost atacată și s-a scufundat în largul coastei de nord a Mării Negre, lângă pensinsula Crimeea, zonă din Ucraina ocupată de Rusia. Atacul s-a soldat cu moartea unui marinar și rănirea altor patru, a anunțat Garda de Coastă din Turcia, citată de Associated Press.

Nava Duru 67 a fost atacată la vest de Sevastopol, în Crimeea, vineri dimineață, potrivit unui comunicat al Comandamentului Gărzii de Coastă.

Peninsula care aparține Ucrainei a fost ocupată ilegal de Rusia și anexată în martie 2014.

Comunicatul Gărzii de Coastă din Turcia nu a oferit mai multe detalii despre atac.

Tunel pentru urși pe autostrada Brașov – Făgăraș. Proiectul de 7,74 miliarde a primit undă verde
Tunel pentru urși pe autostrada Brașov – Făgăraș. Proiectul de 7,74 miliarde a primit undă verde
A mers cu 102 km/h prin Sibiu, dar a scăpat și de amendă și de suspendarea permisului
A mers cu 102 km/h prin Sibiu, dar a scăpat și de amendă și de suspendarea permisului

Cinci marinari răniți au fost salvați de un alt trauler, Burak Kaya, dar unul a murit în drum spre Turcia.

Marinarii răniți au fost recuperați de Turcia

O navă a Gărzii de Coastă care transporta o echipă medicală a ajuns la Burak Kaya, la 115 mile marine (213 kilometri, 132 de mile) nord de portul Inebolu din Turcia, iar victimele au fost plasate la bord.

După o călătorie de întoarcere de 15 ore, răniții au fost transferați la un spital din capitala provinciei Kastamonu, a relatat agenția de știri de stat Anadolu.

Crimeea

Crimeea ocupată / Sursa: Wikipedia

Directorul provincial de sănătate, Fevzi Yavuzyılmaz, a declarat că persoanele suferiseră răni de șrapnel și că una dintre ele fusese supusă unei intervenții chirurgicale minore la bordul navei Pazei de Coastă.

„Doi dintre pacienții noștri au răni relativ minore, iar doi au răni puțin mai grave”, a spus el.

Nu se știe cine a atacat această navă

Nu a existat nicio revendicare imediată a responsabilității pentru atac. Apele din largul Ucrainei au fost martore unor atacuri regulate asupra navelor de când Rusia a lansat războiul împotriva Ucrainei în februarie 2022.

În noiembrie, guvernul turc a condamnat atacurile cu drone ucrainene asupra a două petroliere în Marea Neagră, considerând-o „riscuri grave pentru navigație, viață, proprietate și siguranța mediului în regiune”.

Stiri calde

19:14 - Tradiția apărării militare românești a Constanței

19:01 - Nicușor Dan promite un raport complet al anulării alegerilor

18:52 - Soluție pentru investițiile PNRR blocate la racordarea electrică. Ce pregătește Guvernul

18:41 - Messi, tot mai aproape de revenire. Starul Argentinei ar putea juca în meciurile de pregătire pentru Cupa Mondială

18:28 - Blocaj pe DN 10 din cauza ploilor abundente. Ce opțiuni au șoferii

18:19 - Petrolul Ploiești a încheiat colaborarea cu antrenorul Mehmet Topal

HAI România!

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Nicușor are sTOMAC tare!

Nicușor are sTOMAC tare!

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Proiecte speciale