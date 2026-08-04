O navă comercială sub pavilion indian s-a scufundat în Marea Roșie, în largul coastelor Yemenului, după ce a fost lovită de un proiectil. Incidentul s-a produs pe 4 august, iar toți cei 14 membri ai echipajului au fost salvați de Garda de Coastă din Yemen, potrivit autorităților indiene, potrivit Reuters.

Ministrul indian al Transporturilor Maritime, Sarbananda Sonowal, a anunțat marți, printr-o postare pe platforma X, că echipajul a fost recuperat în siguranță și transportat în portul Mokha. Potrivit oficialului, printre cei salvați se află 13 cetățeni indieni.

Ministerul Afacerilor Externe al Indiei a confirmat că nava comercială MSV Faize Noore Oliya s-a scufundat în Marea Roșie, în apropierea coastelor Yemenului, după ce a fost lovită de un proiectil.

Autoritățile de la New Delhi au precizat că mențin legătura cu autoritățile yemenite pentru a gestiona consecințele incidentului și pentru a acorda asistența necesară echipajului.

„Toți cei 14 membri ai echipajului au fost salvați de Garda de Coastă din Yemen și transportați în portul Mokha”, a transmis ministrul Sarbananda Sonowal.

Până în acest moment nu au fost comunicate informații privind existența unor răniți sau amploarea pagubelor produse în urma atacului.

Incidentul are loc într-un context de securitate extrem de tensionat în regiune. Traficul comercial prin Marea Roșie este afectat de atacurile repetate lansate de teroriștii houthi din Yemen, susținuți de Iran.

În ultimele luni, gruparea a vizat în mod repetat nave comerciale și petroliere care tranzitează zona, susținând că urmărește blocarea exporturilor saudite. Escaladarea violențelor a amplificat riscurile pentru transportul maritim internațional și a contribuit la perturbarea fluxurilor comerciale din regiune.

An Indian-flagged dry cargo ship (tradition dohw) FAIZE NOORE OLIYA (MMSI: 419956572) was sunk by a "remotely controlled | explosive-laden boat" in the Red Sea about 13 nm off Al-Hudaydah, Yemen, after passing through the Bab Al-Mandab Strait. The 14 crew, 13 Indian and one… pic.twitter.com/BPwKpDyPDu — OSINT Intuit™ (@UKikaski) August 4, 2026

În paralel, conflictul dintre Statele Unite și Iran a afectat și circulația prin Strâmtoarea Hormuz, unul dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru exporturile mondiale de petrol.

Atacurile din Marea Roșie au determinat numeroase companii de transport și importatori de energie să își modifice rutele și strategiile de aprovizionare.

Potrivit Reuters, rafinăriile din India au început să cumpere mai frecvent încărcături de petrol din Orientul Mijlociu livrate direct, după atacurile houthi asupra mai multor petroliere saudite. Măsura urmărește limitarea riscurilor generate de instabilitatea din zonă și menținerea continuității aprovizionării cu țiței.

Scufundarea navei MSV Faize Noore Oliya evidențiază încă o dată vulnerabilitatea rutelor maritime din Marea Roșie, într-o perioadă în care tensiunile regionale continuă să afecteze comerțul internațional și transportul de mărfuri.