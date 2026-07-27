Traficul maritim prin strâmtoarea Bab el-Mandeb a scăzut duminică la cel mai redus nivel din ultimele luni, după ce rebelii houthi din Yemen au revendicat atacuri asupra unor instalații petroliere saudite de la Marea Roșie, potrivit publicației KFGO.

În același timp, tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz a rămas la un nivel scăzut, potrivit datelor companiei de analiză maritimă Kpler.

Evoluția este urmărită atent de piețele energetice, deoarece Bab el-Mandeb și Ormuz sunt două dintre cele mai importante puncte de tranzit pentru exporturile mondiale de petrol.

Perturbările din ultimele zile au contribuit deja la creșterea prețurilor pentru încărcăturile fizice de țiței din Orientul Mijlociu, Europa și Africa, care au atins cele mai ridicate niveluri din aproximativ două luni.

Conform datelor Kpler, doar 11 nave comerciale au traversat duminică strâmtoarea Bab el-Mandeb, cea mai redusă activitate înregistrată în ultimele luni. Dintre acestea, șapte au fost petroliere.

Trei petroliere au intrat în Marea Roșie, inclusiv două superpetroliere de tip VLCC, care se îndreptau către portul saudit Yanbu pentru încărcarea de țiței. A treia navă era un petrolier asociat intereselor rusești.

În sens opus, patru nave au părăsit Marea Roșie, printre acestea aflându-se superpetrolierul New Explorer, sub pavilion Hong Kong, care transportă aproximativ două milioane de barili de petrol saudit și din Emiratele Arabe Unite către portul Ningbo din estul Chinei.

Alte transporturi includeau un petrolier cu un milion de barili de petrol rusesc destinat Chinei și o navă cu aproximativ 750.000 de barili de petrol saudit având ca destinație Pakistanul.

Datele de monitorizare arată că și superpetrolierul New Pearl, aflat tot sub pavilion Hong Kong și încărcat cu două milioane de barili de petrol saudit, traversează Bab el-Mandeb spre portul Zhoushan din China.

Aceasta este a patra navă de mari dimensiuni destinată Chinei care părăsește Marea Roșie după ce rebelii houthi au anunțat o blocadă navală împotriva exporturilor saudite. Administratorul navelor, Associated Maritime Hong Kong, nu a transmis un punct de vedere imediat.

Purtătorul de cuvânt militar al grupării houthi, Yahya Saree, a declarat că organizația a lovit sâmbătă obiective aparținând companiei petroliere de stat Saudi Aramco în orașele Jizan și Yanbu, situate pe coasta saudită a Mării Roșii.

🇨🇳🇾🇪🇸🇦 China is now operating with a strategy built decades in advance. Following the Houthi blockade of the Bab el Mandeb, while the region faces growing disruption, China appears to be calmly maintaining access to its energy supplies through the Strait of Hormuz, while its… pic.twitter.com/wNyEYMRJvC — Defense Intelligence (@DI313_) July 25, 2026

Rebelii, susținuți de Iran, încearcă să blocheze exporturile saudite, ceea ce extinde impactul conflictului regional asupra rutelor maritime esențiale pentru comerțul mondial cu energie.

Și în Strâmtoarea Ormuz activitatea a rămas limitată în weekend, deși atacurile directe dintre Statele Unite și Iran s-au redus temporar.

Datele Kpler arată că duminică au tranzitat doar șapte nave comerciale, dintre care trei petroliere asociate Iranului au ieșit din Golf.

Sâmbătă au fost identificate doar trei nave comerciale, toate navigând cu sistemele de identificare automate dezactivate.

Printre acestea s-au numărat un superpetrolier care se îndrepta spre Qatar pentru încărcare, un transportator de gaz petrolier lichefiat cu destinația Ruwais, în Emiratele Arabe Unite, și un petrolier care transporta nafta din Qatar către Japonia.

Vineri au traversat strâmtoarea șapte nave, majoritatea ieșind din Golf, inclusiv două superpetroliere încărcate cu petrol din Irak și Emiratele Arabe Unite.

Scăderea traficului prin Bab el-Mandeb și Ormuz evidențiază presiunea tot mai mare asupra principalelor coridoare maritime pentru transportul petrolului.

Operatorii navali și companiile petroliere monitorizează atent situația de securitate, iar orice nouă escaladare ar putea afecta livrările către Asia și alte piețe importante, cu efecte asupra costurilor de transport și asupra prețurilor internaționale ale petrolului.