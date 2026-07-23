Armata SUA își mărește forțele, personalul medical și armamentul din Orientul Mijlociu pentru a-i oferi președintelui Donald Trump opțiuni militare mai puternice, în timp ce acesta ia în considerare extinderea conflictului împotriva Iranului, potrivit unor persoane familiarizate cu situația, citate de WSJ.

În ultima săptămână, forțe de operațiuni speciale au fost desfășurate în regiune din bazele lor americane, conform datelor de urmărire a zborurilor și oficialilor americani. Escadrile de avioane de vânătoare au fost dislocate în tot Orientul Mijlociu, iar avioanele de bombardament din bazele din SUA și Marea Britanie sunt în alertă maximă pentru a intensifica operațiunile, potrivit unuia dintre oficiali.

În plus, peste 150 de medici au ajuns la Centrul Medical Regional Landstuhl din Germania în ultimele zile, a declarat un alt oficial. Spitalul este principalul loc pentru tratarea trupelor rănite în luptă în Orientul Mijlociu.

Pregătirile sunt cel mai recent indiciu că Trump ia în considerare escaladarea conflictului după ce trei soldați americani au fost uciși într-un atac iranian în Iordania, în weekend. Un al patrulea militar a fost ucis în Irak în timpul detonării controlate a unei drone iraniene.

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat miercuri că a lansat a 12-a zi consecutivă de atacuri împotriva unor ținte din Iran. „Misiunea va continua să degradeze și mai mult capacitatea Iranului de a amenința marinarii civili și navele comerciale care tranzitează apele regionale”, se arată într-un comunicat publicat pe X.

Generalul în retragere Joseph Votel, fost comandant al Centcom și al Comandamentului Operațiunilor Speciale ale SUA, a declarat că creșterea numărului de trupe în sine nu înseamnă neapărat că operațiunile militare majore sunt inevitabile.

„Ideea principală este de a oferi președintelui și secretarului [de Război] cea mai mare flexibilitate, iar armatei cele mai multe opțiuni pe care să le le prezinte”, a spus Votel.

Un purtător de cuvânt al Pentagonului a trimis întrebări despre mișcările de trupe Comandamentului Central al SUA, care a refuzat să discute detalii, invocând securitatea operațională. Într-un comunicat, Casa Albă a spus că Trump „are întotdeauna toate opțiunile la dispoziție”.

Sporul de trupe ar putea fi, de asemenea, conceput pentru a-i oferi lui Trump mai multă capacitate de a viza teroriștii houthi din Yemen, care au amenințat săptămâna aceasta că vor impune o blocadă navală Arabiei Saudite. Președintele a declarat marți că „se va ocupa de situație” dacă houthii vor viza nave în Marea Roșie.

Trump a lansat anul trecut o campanie de atacuri aeriene împotriva houthiilor, care s-a încheiat după aproape două luni cu un armistițiu simplu, lăsându-i pe houthii loviți, dar nu doborâți. Aceștia au continuat să vizeze unele nave, dar au rămas în mare parte pe tușă de la începutul războiului din Iran în februarie. Săptămâna trecută au atacat Arabia Saudită, pe care au acuzat-o că a bombardat o pistă de aterizare pentru a împiedica un avion iranian să aterizeze pe aeroportul din San’a.

Miercuri, un petrolier care naviga prin Marea Roșie, în largul coastei sudului Arabiei Saudite, a fost lovit de un proiectil necunoscut, declanșând un incendiu, potrivit U.K. Maritime Trade Operations. Purtătorul de cuvânt militar al grupării Houthi a declarat într-un comunicat televizat că grupul a vizat două petroliere saudite cu rachete balistice, rachete de croazieră și drone.

Datele London Stock Exchange Group indică faptul că ambele nave arborează pavilion saudit și au încărcat produse petroliere și țiței în urmă cu câteva zile din portul Yanbu, pe care Arabia Saudită l-a folosit pentru a ocoli Strâmtoarea Hormuz. Acestea continuau să se îndrepte spre sud, spre Bab al-Mandeb, un punct de restricție îngust între Yemen și Djibouti.

Pregătirile au loc în ciuda îngrijorărilor de la Washington cu privire la finalul războiului și la costul tot mai mare al acestuia, care a ajuns la peste 37 de miliarde de dolari, conform secretarului de Război, Pete Hegseth, din Congres, din această săptămână.

Miercuri, Camera Reprezentanților, controlată de Republicani, a votat cu 216-214 pentru a adopta un cadru bugetar de 95 de miliarde de dolari, care include 73 de miliarde de dolari suplimentari pentru finanțarea militară și a serviciilor de informații, un prim pas în aprobarea fondurilor solicitate de Casa Albă.

Camera Reprezentanților a aprobat, de asemenea, cu 216-212, versiunea sa a proiectului de lege anual de politică al Legii de Autorizare a Apărării Naționale, cu puțin sprijin din partea Democraților, care susțin că Trump a ocolit ilegal Congresul în purtarea războiului cu Iranul. NDAA se bucură de obicei de un larg sprijin bipartizan.

Trump și Hegseth au apărat războiul, acum în a cincea lună, ca fiind necesar pentru a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. Trump a amenințat miercuri că va bombarda un pod sau o centrală electrică de fiecare dată când Teheranul atacă o navă care traversează această cale navigabilă strategică.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că „orice agresiune împotriva Iranului, inclusiv a infrastructurii noastre, va impune un răspuns puternic și decisiv”.

În ultimele zile, SUA au desfășurat zboruri de marfă de la baze americane care găzduiesc forțe de operațiuni speciale în Orientul Mijlociu, au declarat oficialii. Forțele de operațiuni speciale au fost folosite pentru operațiuni de căutare și salvare în timpul primei faze a războiului, cunoscută sub numele de Epic Fury, deși sunt capabile să îndeplinească o serie de alte misiuni.

De asemenea, bombardierele cu rază lungă de acțiune se pregătesc pentru operațiuni de luptă majore, potrivit unora dintre oficiali. Aceasta include bombardiere B-1 aflate în prezent în desfășurare în Marea Britanie.

Armata a trimis, de asemenea, avioane de tanc, avioane de vânătoare F-16 de la baza aeriană Spangdahlem din Germania și avioane F-35 de la baza aeriană de la Lakenheath, Anglia, în regiune, a relatat anterior Journal. Iordania și Israelul sunt considerate pe scară largă gazde probabile pentru aceste aeronave.

Trump și-a intensificat retorica împotriva Iranului, amenințând că va pedepsi țara pentru moartea americanilor și declarând marți că ar putea ordona un atac asupra Muntelui Kolang, unde se suspectează că Iranul a îngropat centrifuge de îmbogățire a uraniului.

„Președintele are multe opțiuni la dispoziție dacă continuă să insiste să nu coopereze”, le-a declarat secretarul de stat Marco Rubio reporterilor la un summit din Manila, referindu-se la regimul iranian.

În ciuda unui armistițiu fragil din aprilie, numărul victimelor conflictului este în creștere. În total, 18 soldați americani au fost uciși în timpul conflictului din cauza focului inamic și a accidentelor, în timp ce alte sute au fost rănite.

Iranul a tras, de asemenea, asupra navelor comerciale din Strâmtoarea Ormuz, prin care trecea o cincime din petrolul mondial înainte de război. Regimul iranian nu a dat semne că va ceda, iar liderii săi s-au angajat să continue atacurile împotriva forțelor americane și a partenerilor americani din Golf.

În ultimele săptămâni, armata americană și-a concentrat atacurile în principal asupra țintelor care degradează capacitatea Iranului de a amenința navele maritime din Strâmtoarea Ormuz. Ultimele atacuri americane au inclus atacuri asupra centrelor de operațiuni militare iraniene, a capacităților maritime, a hangarelor de aeronave, a instalațiilor de depozitare a dronelor și a infrastructurii logistice militare, potrivit Comandamentului Central al SUA. SUA au vizat, de asemenea, poduri pe care, spune ele, le folosește armata iraniană pentru a reaproviziona o bază navală de pe strâmtoare.

Iranul, care a petrecut perioada de armistițiu reconstituindu-și programele de armament pe care SUA și Israelul le-au distrus în primele zile ale războiului, și-a dezlănțuit arsenalul de arme împotriva trupelor și infrastructurii americane din Orientul Mijlociu.

Forțele suplimentare sosesc în Orientul Mijlociu și Europa, deoarece SUA au deja zeci de mii de soldați în regiune. Marina SUA are în prezent 17 nave în Orientul Mijlociu, inclusiv două grupuri de atac cu portavioane, împreună cu cele 11 distrugătoare combinate și o unitate expediționară a Corpului Pușcașilor Marini, potrivit unui oficial naval.