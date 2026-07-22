A unsprezecea noapte de atacuri în Iran. Ce ținte au fost vizate

Comandamentul Central al SUA (CENTCOM) a anunțat că a atacat noi ținte din Iran, marcând a unsprezecea noapte consecutivă de bombardament.

„Atacurile sunt concepute pentru a continua să degradeze capacitatea Iranului de a amenința navele comerciale din Strâmtoarea Hormuz”, a declarat Comandamentul Central al SUA într-un comunicat pe X.

Armata americană a precizat că a încheiat ultima rundă de atacuri asupra Iranului la ora 20:15 EST, potrivit comunicatului CENTCOM.

CENTCOM a vizat „centrele de operațiuni militare iraniene, capacitățile maritime, hangarele de aeronave, instalațiile de depozitare a dronelor și infrastructura logistică militară pentru a degrada și mai mult capacitatea Iranului de a amenința transportul maritim comercial în Strâmtoarea Hormuz”, se arată în postare.

Postarea menționa că regimul din Iran a atacat peste 30 de nave comerciale care treceau prin Strâmtoarea Ormuz, punând în pericol sute de marinari și subminând principiul libertății navigației.

Traficul comercial prin Strâmtoarea Ormuz a continuat în ciuda atacurilor iraniene. De la începutul lunii mai, forțele CENTCOM au sprijinit trecerea a aproximativ 900 de nave comerciale care transportau aproximativ 450 de milioane de barili de țiței.

Explozii puternice s-au auzit în anumite părți ale comitatului Bushehr din Iran, potrivit agenției de știri Tasnim, afiliată IRGC.

Bushehr găzduiește centrala electrică Bushehr, primul și singurul reactor nuclear comercial al Iranului.

Regiunea găzduiește, de asemenea, o bază navală esențială pentru funcționarea Marinei Corpului Gardienilor Revoluției Islamice (IRGCN).

Agenția de știri Fars, afiliată regimului, a citat oficiali din Azerbaidjanul de Est care au declarat că o facilitate militară a fost lovită lângă Tabriz într-un atac aerian american.

Televiziunea de stat iraniană a declarat, de asemenea, că apărarea antiaeriană a fost activată în toată capitala Teheranului.