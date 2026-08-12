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SUA dețin controlul total în Strâmtoarea Ormuz. Ce strategie adoptă Donald Trump împotriva Iranului

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SUA dețin controlul total în Strâmtoarea Ormuz. Ce strategie adoptă Donald Trump împotriva IranuluiOrmuz. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Liderul de la Casa Albă revine cu noi declarații ferme privind situația tensionată din Orientul Mijlociu. Președintele american Donald Trump a reafirmat, miercuri, prin intermediul unei postări pe rețeaua sa, Truth Social, că Statele Unite exercită o dominanță absolută asupra uneia dintre cele mai importante căi maritime din lume, transmite presa internațională.

SUA dețin controlul total în Strâmtoarea Ormuz. Ce strategie adoptă Donald Trump împotriva Iranului

Șeful statului american s-a arătat extrem de optimist în privința eficienței acțiunilor militare și navale desfășurate de forțele americane în zonă, subliniind că Republica Islamică nu are capacitatea de a interveni.

Statele Unite au controlul total asupra Strâmtorii Ormuz. Cred că îl vom menţine! Toată lumea numeşte blocada noastră navală un zid de oţel”, iar Iranul nu poate face nimic în privinţa asta”, a afirmat preşedintele american.

Donald Trump, discurs despre alegeri

Donald Trump, discurs despre alegeri. sursa: White House

Strategia pe termen lung a Washingtonului

Declarațiile recente sugerează o schimbare de tactică la Washington. În loc să forțeze noi ofensive militare rapide sau demersuri diplomatice pe termen scurt, administrația americană pare să mizeze în prezent pe efectele pe termen lung ale presiunii economice exercitate asupra Teheranului.

Liderul de la Casa Albă dăduse din nou asigurări, marţi seară, că Statele Unite exercită un ''control total'' asupra Strâmtorii Ormuz, cale maritimă strategică la care Teheranul a limitat accesul după lansarea ofensivei americano-israeliene contra Iranului, pe 28 februarie.

Miza economică din Strâmtoarea Ormuz

Această zonă maritimă este considerată un punct nevralgic pentru economia globală și piețele energetice din întreaga lume. Aproximativ o cincime din petrolul brut consumat la nivel global era transportat prin Strâmtoarea Ormuz înaintea izbucnirii războiului din Iran.

Altfel, Donald Trump a abordat marți seară subiectul amenințărilor iraniene la adresa vieții sale, detaliind măsurile de securitate excepționale luate în timpul recentei sale vizite în Turcia. Era vorba despre o rachetă sol-aer iraniană care amenința securitatea președintelui SUA.

Liderul de la Casa Albă a explicat că decizia de a schimba avionul, mutare care a avut loc în Turcia, a aparținut în totalitate Secret Service și armatei.

„Decizia aparține exclusiv Secret Service. Eu doar urmez ceea ce vor ei să facă”, a declarat Trump. „Au vrut să merg cu un zbor diferit, cu un alt avion, cu siguranță egală, dar ei au vrut să fac asta, așa că am făcut-o. Fac ce spun ei.”

Deși a recunoscut existența amenințării, președintele a minimalizat gravitatea situației, sugerând chiar că aeronava cu care a călătorit în final ar fi fost mai expusă. Mai mult, el a afirmat că nu a fost surprins de aceste evoluții: „Presupun că a existat o amenințare. Nu am pus prea multe întrebări despre asta. Primesc o mulțime de amenințări pe care voi nu le știți.”

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