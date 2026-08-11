Trump Media & Technology Group (TMTG), compania care operează Truth Social și care a fost fondată de președintele american Donald Trump, a raportat în trimestrul al doilea pierderi nete de peste 238 de milioane de dolari, în timp ce veniturile s-au ridicat la numai 1,7 milioane de dolari. Potrivit CNBC, rezultatele au fost afectate în special de scăderea valorii activelor digitale și a investițiilor financiare deținute de grup, potrivit CNBC.

Pierderile raportate de Trump Media sunt de aproape 12 ori mai mari decât cele de aproximativ 20 de milioane de dolari înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut. Compania este listată pe Nasdaq sub simbolul bursier DJT, format din inițialele lui Donald Trump.

O mare parte dintre pierderile consemnate în trimestrul al doilea nu au rezultat direct din activitatea curentă a companiei, ci din deprecierea unor active aflate în portofoliul acesteia.

Trump Media a raportat pierderi de peste 190 de milioane de dolari legate de active digitale, active digitale folosite drept garanții și titluri de capital.

Directorul financiar al companiei, Phillip Juhan, a declarat în cadrul primei conferințe organizate de TMTG pentru prezentarea rezultatelor financiare că variațiile puternice ale prețurilor activelor digitale influențează semnificativ cheltuielile raportate de grup.

Trump Media și-a extins în ultimii ani activitatea dincolo de zona rețelelor sociale, intrând inclusiv pe piața criptomonedelor și în sectorul serviciilor financiare.

Veniturile trimestriale obținute de TMTG s-au ridicat la aproximativ 1,7 milioane de dolari și au provenit în principal din publicitatea disponibilă prin intermediul Truth Social. Față de perioada similară a anului trecut, veniturile companiei au crescut cu 89%. Majorarea procentuală este însă raportată la un nivel inițial foarte redus, iar activitatea comercială a Truth Social rămâne limitată în comparație cu evaluarea bursieră și cu nivelul cheltuielilor companiei.

New York Times a relatat luni că traficul înregistrat de Truth Social, aflat deja mult sub cel al unor platforme rivale precum X, rețeaua controlată de Elon Musk, a înregistrat o scădere puternică în această vară.

Rezultatele companiei au fost influențate și de creșterea accelerată a cheltuielilor. Trump Media a raportat cheltuieli operaționale trimestriale de peste 165 de milioane de dolari, cu aproximativ 275% mai mari decât cele înregistrate în perioada similară a anului trecut.

În aceste condiții, veniturile de aproximativ 1,7 milioane de dolari sunt mult sub nivelul cheltuielilor suportate de companie în perioada analizată.

Compania a prezentat și informații suplimentare despre Truth API, serviciul prin intermediul căruia clienții pot primi mai rapid acces la postările publicate de Donald Trump pe Truth Social.

TMTG susține că a încheiat până în prezent peste 10 contracte, clienții fiind în principal companii specializate în tranzacții bursiere de mare frecvență. Potrivit companiei, fiecare client plătește între 60.000 și 100.000 de dolari pe lună pentru acest serviciu.

Accesul rapid la mesajele publicate de președintele american poate fi important pentru firmele de tranzacționare, în condițiile în care declarațiile sale referitoare la tarife, companii, economie sau relații internaționale pot produce mișcări rapide pe piețele financiare.

În paralel, compania începe să își reanalizeze o parte dintre proiectele dezvoltate în zona criptomonedelor. Directorul general interimar Kevin McGurn a declarat că Trump Media se retrage din două acorduri încheiate cu Crypto.com și își va concentra resursele asupra activității media și asupra fuziunii pregătite cu TAE, companie specializată în tehnologia fuziunii nucleare. Truth Social a fost primul produs lansat de Trump Media, însă grupul și-a diversificat ulterior activitatea către active digitale, servicii financiare și energie de fuziune.

Kevin McGurn a afirmat că asocierea cu TAE reprezintă "cel mai important motor al valorii pe termen lung" pentru Trump Media.

Fuziunea nucleară se află însă în continuare în etapa de dezvoltare, iar în prezent nu există centrale comerciale care să producă electricitate folosind această tehnologie.

Strategia Trump Media presupune astfel investiții într-un domeniu considerat cu potențial ridicat, dar care nu produce momentan electricitate la scară comercială.

Trump Media & Technology Group a fost creată după suspendarea temporară a lui Donald Trump de pe principalele rețele sociale, în urma evenimentelor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021. Ulterior, compania a ajuns pe bursă printr-o fuziune cu o companie de achiziții cu scop special și a început să fie tranzacționată pe Nasdaq în 2024.

Truth Social a fost lansată ca principala alternativă a lui Trump la marile rețele sociale și este utilizată în continuare de acesta pentru comunicarea directă cu susținătorii și cu publicul. Acțiunile Trump Media au scăzut cu 8% luni și cu peste 2% marți, iar valoarea lor se află acum la doar o parte din nivelurile atinse după debutul companiei pe bursă.

Rezultatele din trimestrul al doilea arată diferența foarte mare dintre veniturile generate de Trump Media și pierderile înregistrate de companie, în condițiile în care evoluția activelor digitale continuă să aibă un impact important asupra rezultatelor financiare.

În perioada următoare, Trump Media mizează atât pe dezvoltarea și monetizarea Truth Social și a serviciilor asociate platformei, cât și pe proiectul din domeniul energiei de fuziune realizat prin asocierea cu TAE.