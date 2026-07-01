O analiză a documentelor oficiale publicate recent de Biroul pentru Etică Guvernamentală (OGE) din SUA publicată de presă, dezvăluie amploarea veniturilor generate de președintele american Donald Trump în sectorul activelor digitale, sau cripto.

În cursul anului 2025, afacerile din zona cripto i-au adus liderului de la Casa Albă încasări record de aproximativ 1,2 miliarde de dolari. Propulsându-i averea personală la noi limite, scrie Le Figaro.

Conform raportului financiar anual de peste 900 de pagini, depus în conformitate cu legislația americană privind integritatea publică, veniturile masive ale lui Donald Trump s-au structurat pe două piloni principali.

Lansată în septembrie 2024 alături de fiii săi, startup-ul DeFi (Decentralized Finance) a generat aproape 550 de milioane de dolari direct din vânzarea inițială a jetonului propriu, WLFI.

Prin intermediul companiei intermediare DT Marks Defi, familia Trump a obținut și un pachet adițional de 22,5 miliarde de jetoane WLFI, evaluate pe piață la aproximativ 1,3 miliarde de dolari. În aprilie 2025, ecosistemul a fost extins prin lansarea unui stablecoin ancorat în valoarea dolarului american.

Lansat oficial cu doar câteva ore înainte de învestirea sa prezidențială din ianuarie 2025, memecoin-ul oficial $TRUMP, emis pe rețeaua Solana, i-a asigurat președintelui redevențe de 635 de milioane de dolari, încasate prin acordul de licențiere a numelui cu firma Celebration Coins.

Boom-ul din sectorul activelor digitale reprezintă principalul motor din spatele creșterii spectaculoase a averii nete a președintelui. Potrivit estimărilor Forbes și Bloomberg Billionaires Index, averea sa personală aproape s-a triplat în ultimii doi ani, crescând de la 2,3 miliarde de dolari în 2024 la aproximativ 6,5 - 7,6 miliarde de dolari.

Pe lângă veniturile directe din jetoanele dedicate, Trump a raportat profituri de ordinul milioanelor de dolari din acțiuni deținute la mari platforme publice de tranzacționare crypto, cum ar fi Coinbase.

Aceste dezvăluiri financiare citate de Le Figaro, au reaprins imediat dezbaterile etice la Washington. Donald Trump este acuzat frecvent de conflicte de interese majore. Având în vedere că de la preluarea mandatului a implementat măsuri agresive de dereglementare a pieței activelor digitale.

Decizii care au dus direct la explozia prețurilor tokenurilor pe care familia sa le controlează.

Activele financiare ale președintelui sunt plasate într-un fond fiduciar (trust) administrat de fiul său cel mare, Donald Trump Jr. Totuși, statutul entității permite dizolvarea acesteia în orice moment, oferindu-i miliardarului posibilitatea de a relua controlul total imediat după încheierea mandatului prezidențial.