Thor Pedersen, un aventurier din Danemarca, a devenit prima persoană care a vizitat toate țările recunoscute ale lumii fără să folosească avionul, potrivit BBC.

Performanța a fost realizată după aproape un deceniu de călătorii continue pe mai multe continente.

Expediția a început în 2013 și s-a încheiat după aproape zece ani, perioadă în care Pedersen a traversat oceane cu nave comerciale, a călătorit cu trenul, autobuzul și feribotul și a parcurs numeroase trasee pe jos.

Proiectul său a atras atenția la nivel internațional datorită dificultăților logistice și a duratei neobișnuit de mari a călătoriei.

Obiectivul lui Thor Pedersen a fost simplu în aparență: să ajungă în fiecare țară de pe glob fără să urce într-un avion. În practică, misiunea s-a dovedit extrem de complicată.

Pe parcursul călătoriei, danezul a traversat regiuni afectate de conflicte, a gestionat proceduri dificile de obținere a vizelor și a petrecut luni întregi așteptând conexiuni maritime. Unele dintre cele mai mari provocări au fost legate de accesul în state izolate sau greu de atins fără transport aerian.

Pandemia de COVID-19 a prelungit semnificativ durata proiectului, deoarece restricțiile de călătorie au blocat temporar deplasările internaționale și accesul către mai multe destinații.

Pedersen a declarat în repetate rânduri că scopul său nu a fost doar stabilirea unui record, ci și promovarea conceptului de „slow travel” – o formă de călătorie care pune accent pe timpul petrecut într-un loc, pe contactul direct cu oamenii și pe înțelegerea culturilor locale.

În loc să petreacă doar câteva ore într-o destinație, aventurierul a încercat să petreacă suficient timp în fiecare țară pentru a interacționa cu comunitățile locale și pentru a înțelege mai bine realitățile sociale și culturale ale regiunii.

Potrivit informațiilor publicate de organizațiile și publicațiile care au urmărit proiectul, Thor Pedersen este considerat primul om care a vizitat toate țările lumii fără a călători cu avionul.

Realizarea sa evidențiază complexitatea transportului internațional în afara rețelelor aeriene și demonstrează că explorarea globală poate fi realizată și prin mijloace de transport tradiționale, deși cu costuri semnificative de timp și planificare.