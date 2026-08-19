Regina Camilla a vorbit despre perioada în care regele Charles fusese deja diagnosticat cu cancer, dar informația nu fusese încă făcută publică. Soția Regelui Charles a povestit pentru The Guardian cât de greu i-a fost să păstreze secretul în timpul unei vizite din 31 ianuarie 2024 la un centru Maggie’s din Londra, cu doar câteva zile înainte ca Palatul Buckingham să anunțe diagnosticul.

Regina a spus că diagnosticul regelui era deja cunoscut în familie, însă nu putea fi discutat public.

„Îmi amintesc că am venit să vizitez un centru Maggie’s imediat după ce regele a fost diagnosticat. Nimeni nu putea spune nimic în acel moment. A fost destul de dificil”, i-a spus Camilla directorului executiv al organizației, Dame Laura Lee, în timpul unei conversații filmate la Clarence House. „Era să spun ceva, dar, știi, am simțit că nu era momentul potrivit”, a adăugat regina.

Regina Camilla a spus că întâlnirea cu bolnavii de cancer și cu familiile acestora a făcut momentul și mai dificil.

„M-am uitat la toți cei care sufereau și la toate rudele și cred că asta m-a făcut să-mi dau seama și mai mult cât de importante erau aceste locuri”, a spus ea. „Îmi doream foarte mult să mă descarc, dar, evident, nu am putut”, a mărturisit Camilla.

La momentul vizitei din 31 ianuarie 2024, regele Charles se recupera după tratamentul pentru o prostată mărită. Diagnosticul de cancer fusese deja stabilit, însă natura bolii nu fusese făcută publică.

Palatul Buckingham a anunțat diagnosticul pe 5 februarie 2024, la cinci zile după vizita Camillei la centrul Maggie’s. Regina și-a amintit că, în timpul discuțiilor cu pacienții, a simțit nevoia să afle mai multe despre experiențele lor.

Ea a spus că „aproape îi interoga”, dar că nu a vrut „să se amestece prea mult în viața lor”.

„De obicei, când intram acolo, pur și simplu stăteam de vorbă cu ei, dar nu știu, am simțit că era ceva mult mai profund”, a povestit Camilla.

Charles a revenit la angajamentele publice în aprilie 2024, la mai puțin de trei luni după începerea tratamentului. Regina Camilla a vorbit și despre felul în care soțul său a ales să își continue activitatea.

„Uitați-vă la soțul meu. Nimic nu l-a oprit. A spus pur și simplu: «Așa fac eu. O să mă descurc.»”

Regina a spus că familia nu mai trecuse până atunci printr-o situație asemănătoare.

„Niciodată nu ne-am confruntat cu o astfel de situație acasă, iar brusc soțul tău primește diagnosticul și te gândești: «Doamne, am vorbit cu toți acești oameni și acum eu sunt cea care are o legătură directă cu boala, cea care trebuie să ajute la îngrijirea bietului meu soț și să încerce să înțeleagă totul.»”

Declarațiile apar într-un film de aproximativ șapte minute publicat pe canalele de YouTube ale familiei regale britanice și ale organizației Maggie’s, cu ocazia împlinirii a 30 de ani de la înființarea organizației caritabile. Camilla a revenit asupra vizitei făcute la centrul Maggie’s din cadrul spitalului Royal Free din Londra, unde participase la inaugurare în calitate de președintă a organizației.

Filmul a fost lansat pentru a prezenta sprijinul oferit de Maggie’s persoanelor diagnosticate cu cancer și familiilor acestora. Organizația oferă gratuit sprijin psihologic, emoțional și practic bolnavilor de cancer și celor apropiați lor.

Camilla a folosit momentul pentru a vorbi și despre situația celor care ajung să îngrijească un membru al familiei după un diagnostic de cancer.