Cearta dintre William și Harry care a adâncit ruptura dintre frați

Relația dintre Prințul William și fratele său, Prințul Harry, a rămas tensionată după plecarea Ducelui de Sussex din familia regală. O nouă relatare despre conflictul dintre cei doi readuce în atenție confruntarea din 2019 descrisă de Harry în memoriile sale, „Spare”. O sursă apropiată Prințului William contestă însă versiunea prezentată de acesta și susține că nu a existat o agresiune fizică.

Harry și Meghan Markle au anunțat în 2020 că se retrag din rolurile de membri activi ai familiei regale și că își vor construi o viață independentă financiar. Cei doi s-au mutat împreună cu copiii lor, Archie și Lilibet, în Montecito, California.

Ulterior, Harry și Meghan au încheiat contracte comerciale cu Spotify și Netflix și au prezentat public propria versiune a experienței lor în cadrul familiei regale. Harry și-a publicat, de asemenea, memoriile, „Spare”, în care a făcut mai multe dezvăluiri despre relația cu familia sa.

Potrivit relatării citate, Harry ar fi revenit în Marea Britanie în urmă cu câteva săptămâni, împreună cu cei doi copii. Archie și Lilibet ar fi fost înscriși la două școli diferite, pe fondul unor preocupări privind securitatea deplasărilor către unitatea de învățământ aleasă inițial.

În timpul vizitelor recente în Marea Britanie, Harry a participat inclusiv la Premiile WellChild, unde a susținut un discurs. Meghan a fost, la rândul ei, văzută la un pub local alături de Ellen DeGeneres.

Relatarea susține că relația dintre Harry și tatăl său, Regele Charles al III-lea, s-ar fi îmbunătățit în urma mai multor întâlniri. În cazul lui William, însă, apropierea nu s-ar fi produs. Potrivit unor surse citate de presa britanică, Prințul de Wales și soția sa, Catherine, ar fi dorit să evite apariția unor noi tensiuni în jurul revenirii lui Harry în Marea Britanie.

Russell Myers, editor regal al publicației Mirror, a analizat în biografia „William and Catherine: The Intimate Inside Story” modul în care William și Catherine ar fi perceput situația creată în jurul lui Harry și Meghan înainte și după plecarea acestora din Marea Britanie.

Potrivit relatării din carte, William și Catherine încercaseră să creeze un mediu de lucru stabil pentru personalul lor. Situația ar fi devenit însă mai dificilă după nunta lui Harry și Meghan, când mai mulți angajați ar fi părăsit echipa.

O sursă citată în biografie a susținut că existau diferențe majore între cele două tabere și că personalul s-ar fi confruntat cu plângeri repetate și cu un nivel ridicat de presiune.

La aproximativ două luni de la nunta lui Harry și Meghan, William și Catherine i-ar fi invitat pe cei doi la locuința lor pentru a discuta tensiunile legate de personal. Potrivit aceleiași relatări, Harry și Meghan nu și-ar fi asumat responsabilitatea pentru plecarea a două dintre asistentele personale ale lui Meghan.

O altă sursă din interiorul organizației a descris situația drept una dificilă pentru angajați și a susținut că unii dintre aceștia ar fi avut nevoie de concedii medicale pe fondul stresului.

Harry a contestat în „Spare” acuzațiile referitoare la comportamentul soției sale față de angajați. În memoriile sale, el a descris-o pe Meghan ca pe o persoană preocupată de menținerea unei atmosfere pozitive la locul de muncă.

„În ciuda a ceea ce spuneau anumiți oameni despre ea, nu am auzit-o niciodată spunând un cuvânt rău despre cineva sau către nimeni. Dimpotrivă, am văzut-o cum își intensifică eforturile de a răspândi bunătate”, a scris Harry în memoriile sale.

Disputa privind personalul ar fi precedat întâlnirea dintre cei doi frați din 2019. Potrivit versiunii prezentate de Harry în „Spare”, William l-ar fi confruntat în legătură cu comportamentul lui Meghan față de angajații palatului.

Harry a relatat că întâlnirea ar fi degenerat într-o confruntare fizică și că William l-ar fi împins, provocându-i o cădere peste un bol pentru câini.

Prințul William nu a comentat public această relatare.

O sursă apropiată Prințului William a contestat ulterior modul în care Harry a prezentat incidentul. Potrivit acesteia, între cei doi frați au existat tensiuni și schimburi de replici, însă nu ar fi avut loc o agresiune fizică.

Sursa a susținut că relatarea lui Harry ar fi exagerat amploarea conflictului și a afirmat că William consideră că nu a existat violență fizică.