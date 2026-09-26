Rest de dronă descoperit la Agigea. Autoritățile verifică proveniența fragmentului

Un fragment de dronă a fost descoperit sâmbătă dimineață în zona Agigea, iar autoritățile urmează să stabilească proveniența acestuia. Descoperirea vine la câteva ore după ce MApN a ridicat de la sol două aeronave F-18, în urma detectării unei ținte aeriene în apropierea graniței cu România.

Un fragment de dronă a fost observat sâmbătă dimineață în localitatea Agigea, iar autoritățile au fost sesizate pentru verificări. Specialiștii urmează să analizeze fragmentul și să stabilească de unde provine. La acest moment, nu a fost anunțată o legătură între obiectul descoperit la Agigea și alerta aeriană din noaptea de vineri spre sâmbătă.

În ultimele luni, mai multe resturi de drone au fost aduse de valuri la țărm și descoperite în diferite zone de pe litoralul românesc. În cele mai multe situații, fragmentele găsite nu au reprezentat un pericol.

La sfârșitul lunii august, însă, un fragment ajuns pe plaja din Olimp avea încărcătură explozivă. Zona a fost evacuată, iar obiectul a fost detonat în condiții de siguranță.

Și în luna septembrie, militarii au recuperat mai multe fragmente de dronă din Marea Neagră, iar în acele cazuri MApN a anunțat că obiectele nu aveau încărcătură explozivă.

Fragmentul de la Agigea a fost găsit la doar câteva ore după ce Ministerul Apărării Naționale a anunțat un nou incident în apropierea frontierei cu Ucraina.

În noaptea de 25 spre 26 septembrie, sistemele radar au detectat o țintă aeriană în apropierea localității Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei.

”Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat în noaptea de 25 spre 26 septembrie, o ţintă aeriană ce evolua în proximitatea localităţii Vâlkove, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniţei cu România. Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populaţiei din nordul judeţului Tulcea, iar la ora 00.15 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, au anunţat reprezentaţii MApN.

În timpul alertei, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, au fost ridicate de la sol pentru monitorizarea situației.

Avioanele participă la misiunea de Poliție Aeriană Întărită. Alerta aeriană a încetat la ora 01:30.

Ministerul Apărării a anunțat că nu au fost raportate pătrunderi în spațiul aerian național.

Autoritățile urmează acum să stabilească proveniența fragmentului de dronă descoperit la Agigea.