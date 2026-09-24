Dronă prăbușită în Suceava. Fragmentele, filmate în pădure

O dronă de mici dimensiuni s-a prăbușit joi dimineață în apropierea localității Solca, județul Suceava, după ce a zburat aproximativ patru minute în spațiul aerian al României, anunță Ministerul Apărării Naționale. Nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale, iar perimetrul în care a căzut aparatul a fost securizat.

Ținta aeriană fusese detectată inițial pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în zona de nord a județului Botoșani Potrivit datelor radar, aceasta a pătruns ulterior în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani și a rămas pe teritoriul României timp de aproximativ patru minute.

Drona s-a prăbușit în apropierea localității Solca, din județul Suceava. Echipele Ministerului Afacerilor Interne ajunse în zonă au securizat perimetrul și au identificat o dronă de mici dimensiuni. În urma prăbușirii nu a izbucnit niciun incendiu.

Nu au existat victime și nu au fost raportate pagube materiale.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat inițial detectarea țintei în apropierea frontierei cu România și trimiterea aeronavelor militare pentru monitorizarea situației.

„În dimineața zilei de joi, 24 septembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană care evolua pe teritoriul Ucrainei, în apropierea graniței cu România, în zona de nord a județului Botoșani.

Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de pe Baza 86 Aeriană Borcea, pentru monitorizarea situației. Potrivit semnalelor radar, ținta aeriană a pătruns în spațiul aerian național prin nordul județului Botoșani”, precizează MAPN.

În urma incidentului, Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență pentru activarea măsurilor de avertizare a populației. La ora 06:26 a fost transmis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din județele Suceava și Botoșani.

După localizarea dronei, operațiunea de monitorizare a continuat și din aer. La ora 07:21, un elicopter IAR-330 SOCAT a decolat de la Baza 95 Aeriană Bacău pentru supravegherea zonei în care s-a prăbușit aparatul.

În același timp, echipele aflate la sol au securizat locul și au început verificările. Incidentul a avut efecte și asupra programului școlar din mai multe localități din județul Suceava.

Inspectoratul Școlar a suspendat cursurile până la ora 10:00 în unitățile de învățământ din Solca, Arbore, Botoșana și Cacica. Ministerul Apărării Naționale anunță că situația rămâne în dinamică.

Incidentul din nordul țării a fost precedat de o altă alertă aeriană în noaptea de 23 spre 24 septembrie. Un grup de ținte aeriene a fost detectat în nordul localității Chilia Veche, pe teritoriul Ucrainei, în apropierea frontierei cu România.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu pentru monitorizarea situației. Pentru populația din nordul județului Tulcea a fost transmis un mesaj RO-Alert la ora 04:41.

Alerta aeriană din nordul județului Tulcea a încetat la ora 05:44.