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Fragmente de dronă, recuperate din Marea Neagră. Trei obiecte găsite în zona economică exclusivă a României

Fragmente de dronă, recuperate din Marea Neagră. Trei obiecte găsite în zona economică exclusivă a RomânieiFragment dronă. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Mai multe obiecte plutitoare au fost semnalate duminică, 20 septembrie, în trei zone diferite din Marea Neagră, în Zona Economică Exclusivă a României, anunță Ministerul Apărării Naționale.

Fragmente de dronă, recuperate de militari

Informațiile au fost transmise autorităților de nave comerciale, iar Ministerul Apărării Naționale a trimis o echipă de scafandri de luptă EOD din cadrul Forțelor Navale Române pentru verificarea obiectelor.

Militarii s-au deplasat către zonele din Marea Neagră indicate la bordul unei ambarcațiuni aparținând Ministerului Afacerilor Interne. Misiunea a avut ca scop identificarea, evaluarea și, dacă era cazul, recuperarea obiectelor observate în derivă.

Centrul Maritim de Coordonare a informat MApN și SCOMAR – Sistemul Complex de Observare, Supraveghere și Control al Traficului la Marea Neagră – cu privire la semnalările primite de la navele comerciale.

Resturi plutitoare în zona economică exclusivă a României

Prima intervenție a avut loc în timpul deplasării către una dintre zonele indicate. La aproximativ 37 de mile marine travers de Constanța, specialiștii EOD au identificat un fragment de dronă și l-au recuperat.

Verificările au stabilit că obiectul nu prezenta risc pirotehnic. În zona în care fuseseră raportate inițial obiecte plutitoare nu au mai fost descoperite alte fragmente.

Drona Bulgaria

Drona Bulgaria / foto: AI

În jurul orei 17:30, echipa militară a ajuns la cea de-a doua locație, situată la aproximativ 42 de mile marine de Constanța. Prezența unui obiect plutitor fusese semnalată de remorcherul APOLLO. Militarii au identificat și recuperat un alt fragment de dronă, constatând, de asemenea, că acesta nu avea încărcătură explozivă.

Niciunul dintre fragmentele de dronă nu prezenta risc pirotehnic

Intervenția a continuat în cea de-a treia zonă, indicată de echipajul navei Campos Tide. Marinarii raportaseră un alt rest de dronă aflat în derivă. Fragmentul a fost recuperat în jurul orei 19:00, la aproximativ 33 de mile marine de Constanța.

Potrivit MApN, nici cel de-al treilea fragment nu prezenta risc pirotehnic.

Autoritățile precizează că, în urma verificărilor efectuate în cele trei zone, nu au fost identificate situații care să impună măsuri suplimentare pentru siguranța navigației. De asemenea, nu au fost emise avertizări de navigație.

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