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Obiect neidentificat, detectat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Zona de nord, restricționată

Obiect neidentificat, detectat în spațiul aerian al Republicii Moldova. Zona de nord, restricționatăDrona / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Un obiect aerian neidentificat a traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova în noaptea de duminică spre luni, în contextul atacurilor masive lansate de Federația Rusă asupra Ucrainei. Obiectul a fost urmărit de sistemele de supraveghere ale autorităților moldovene, iar pentru 24 de minute spațiul aerian din nordul țării a fost restricționat temporar.

Ministerul Apărării de la Chișinău a anunțat că obiectul a fost detectat pentru prima dată la ora 00:17, în timp ce se deplasa din direcția localității Tribusivca, din regiunea Vinița, Ucraina, către localitatea Hristovaia, în zona transnistreană a Republicii Moldova.

Traseul obiectului aerian, monitorizat de autoritățile din Republica Moldova

Potrivit Ministerului moldovean al Apărării, după ce a intrat în spațiul aerian al Republicii Moldova, obiectul a fost observat deplasându-se spre nord, în direcția localității Iampol, din zona de frontieră.

La ora 00:38, obiectul aerian a fost detectat în direcția raionului Briceni, în nordul Republicii Moldova. Șase minute mai târziu, la ora 00:44, acesta a dispărut din raza sistemelor de monitorizare în apropierea localității Tabani.

Autoritățile nu au precizat, în informațiile transmise până în prezent, natura obiectului aerian.

Spațiul aerian din nordul Republicii Moldova, restricționat temporar

În urma detectării obiectului, autoritățile moldovene au luat măsuri de securitate și au restricționat temporar spațiul aerian din zona de nord a Republicii Moldova.

Restricția a fost menținută timp de 24 de minute, după care spațiul aerian a fost redeschis.

Măsura a fost luată în contextul atacurilor de amploare lansate de Rusia asupra Ucrainei în cursul nopții.

Echipele armatei au verificat zona în care obiectul a dispărut

După ce obiectul a ieșit din raza sistemelor de monitorizare, echipe ale armatei moldovene s-au deplasat în regiunea satului Tabani pentru verificarea terenului.

La operațiune au participat specialiști în recunoaștere și geniu, precum și reprezentanți ai altor structuri de forță. Echipele au verificat zona pentru a stabili dacă există eventuale consecințe ale incidentului.

Ministerul Apărării nu a anunțat până în prezent dacă au fost identificate resturi sau alte urme ale obiectului.

Autoritățile de la Chișinău au transmis că instituțiile naționale, împreună cu partenerii Republicii Moldova, continuă monitorizarea spațiului aerian pentru asigurarea securității cetățenilor.

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