Noi prețuri la carburanți pe 21 septembrie. Motorina s-a scumpit din nou

Motorina s-a scumpit din nou luni, 21 septembrie 2026, în mai multe orașe mari din România. În București, Iași și Constanța, cel mai mic preț a ajuns la 10,82 lei pe litru, în timp ce în Cluj-Napoca motorina rămâne mai ieftină. Benzina standard se menține, în schimb, sub pragul de 10 lei pe litru în orașele analizate de Peco Online.

Modificarea vine în contextul în care Ministerul Finanțelor a anunțat că reducerea cu 25% a accizei la motorină va fi menținută până la sfârșitul lunii septembrie.

În București, cea mai ieftină motorină costă luni 10,82 lei pe litru. Duminică, prețul minim era de 10,79 lei pe litru, ceea ce înseamnă o creștere de 0,03 lei.

Motorina se găsește la acest preț la Petrom. În cazul acestei stații, tariful este același ca în ziua precedentă, însă s-a modificat prețul minim disponibil în Capitală. Și Socar vinde motorina cu 10,82 lei pe litru, același nivel ca duminică.

La Rompetrol, motorina costă luni 10,88 lei pe litru, fără modificări față de ziua precedentă. Același preț, de 10,88 lei pe litru, este afișat și la stațiile OMV. La Mol, motorina standard s-a scumpit mai mult. Litrul a ajuns la 10,88 lei, de la 10,79 lei duminică, ceea ce înseamnă o creștere de 0,09 lei.

Cea mai scumpă motorină dintre rețelele analizate costă 10,93 lei pe litru și se găsește la Lukoil. Tariful este neschimbat față de ziua precedentă.

Dintre marile orașe analizate, cea mai ieftină motorină se găsește în Cluj-Napoca, unde litrul costă 10,72 lei. Prețul este același ca vineri. În Timișoara, motorina se vinde cu minimum 10,79 lei pe litru, fără modificări față de duminică.

În București, Iași și Constanța, cel mai mic preț pentru motorină este de 10,82 lei pe litru. Cu o zi înainte, litrul costa minimum 10,79 lei, astfel că diferența este de 0,03 lei.

Ministerul Finanțelor a anunțat pe 15 septembrie că reducerea accizei la motorină va continua până la finalul lunii. Concret, măsura presupune o diminuare cu 25% a accizei aplicate acestui carburant.

Reducerea a fost introdusă în septembrie, pe fondul creșterii cotațiilor internaționale și a prețurilor de la pompă, pentru diminuarea unei părți din presiunea fiscală asupra prețului motorinei.

În București, cea mai ieftină benzină standard costă luni 9,93 lei pe litru. Prețul este neschimbat de miercuri și se găsește la Petrom. Dintre orașele analizate, cel mai mic preț pentru benzină este în Timișoara, unde litrul costă 9,91 lei. Tariful este menținut de miercuri.

În Cluj-Napoca, benzina standard costă minimum 9,93 lei pe litru, același nivel ca vineri. Și în București, Iași și Constanța, benzina se găsește la un preț minim de 9,93 lei pe litru, fără modificări față de miercuri.

La nivel național, cea mai ieftină motorină costă luni 10,63 lei pe litru. Prețul este neschimbat față de vineri.

Motorina la acest tarif se găsește la stația Dacma din Ulmi, pe Strada Principală (DN72), nr. 46, județul Dâmbovița.

În cazul benzinei, cel mai mic preț din România este de 9,82 lei pe litru. Tariful este neschimbat de marțea trecută și este disponibil la stația Dacma din Slobozia Moară, pe Strada Principală (DN7), nr. 153, județul Dâmbovița.

Prețurile carburanților sunt orientative și pot varia în funcție de stație, localitate și momentul actualizării. Șoferii trebuie să verifice tarifele înainte de alimentare, mai ales în perioadele în care operatorii modifică prețurile în cursul aceleiași zile.