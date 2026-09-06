Prețurile carburanților au crescut din nou duminică, 6 septembrie 2026, după majorările operate în ziua precedentă. În București, toate marile rețele de benzinării monitorizate au afișat tarife mai mari atât pentru benzina standard, cât și pentru motorina standard, potrivit datelor Peco Online.

Șoferii care alimentează în Capitală plătesc astfel mai mult decât sâmbătă, 5 septembrie. Diferențele de preț variază în funcție de companie, însă niciuna dintre rețelele monitorizate nu a păstrat tariful din ziua precedentă.

Benzina standard se vinde duminică în stațiile monitorizate din București cu prețuri cuprinse între 9,53 și 9,79 lei pe litru. La MOL, un litru de benzină costă 9,77 lei, după o majorare de 7 bani față de sâmbătă, când prețul era de 9,70 lei.

La Rompetrol, benzina a ajuns la 9,79 lei/litru, în urma unei creșteri de 20 de bani. Sâmbătă, litrul era vândut cu 9,59 lei.

Și OMV a majorat tariful cu 9 bani. Prețul benzinei a urcat de la 9,70 lei la 9,79 lei/litru.

La Socar, benzina standard costă 9,53 lei/litru, cu 2 bani mai mult decât în ziua precedentă, când litrul era 9,51 lei.

În stațiile Lukoil, prețul a crescut cu 11 bani, de la 9,67 lei la 9,78 lei/litru.

La Petrom, benzina s-a scumpit cu 9 bani, de la 9,64 lei la 9,73 lei/litru.

Dintre marile rețele monitorizate în Capitală, Socar are cel mai mic preț pentru benzina standard, 9,53 lei/litru, în timp ce cele mai mari tarife, de 9,79 lei/litru, sunt afișate la Rompetrol și OMV.

Și prețul motorinei standard a crescut duminică în București. Litrul se vinde cu prețuri cuprinse între 10,15 și 10,26 lei.

La MOL, motorina costă 10,23 lei/litru, cu 7 bani mai mult decât sâmbătă, când prețul era de 10,16 lei.

La Rompetrol, litrul a ajuns la 10,25 lei, după o creștere de 9 bani față de ziua precedentă.

Aceeași majorare, de 9 bani, a fost aplicată și la OMV, unde motorina a crescut de la 10,16 lei la 10,25 lei/litru.

La Socar, prețul motorinei standard a urcat cu un ban, până la 10,15 lei/litru.

Lukoil afișează un tarif de 10,26 lei/litru, cu 3 bani peste prețul de sâmbătă.

La Petrom, motorina costă 10,19 lei/litru, după o creștere de 9 bani față de prețul de 10,10 lei înregistrat pe 5 septembrie.

Potrivit datelor Peco Online și pretcarburant.ro, Socar are cel mai mic preț pentru motorina standard dintre marile rețele din București, respectiv 10,15 lei/litru. Cel mai mare tarif este la Lukoil, unde litrul costă 10,26 lei.

Potrivit platformei Peco Online, cea mai ieftină benzină din România costă 9,49 lei/litru. Prețul este afișat la o stație Petrolum din localitatea Albești, județul Mureș, pe DN13.

Aceeași stație oferă și cel mai mic preț pentru motorina din România, respectiv 9,96 lei/litru.

Majorările de la pompă au venit după ce, începând cu 1 septembrie, motorina s-a ieftinit temporar ca urmare a unei modificări a accizei.

Ministerul Finanțelor a majorat reducerea accizei pentru motorină de la 20% la 25%. Ajustarea reprezintă o diminuare de 701,07 lei pentru 1.000 de litri, respectiv 829,69 lei pe tonă.

În perioada 1-15 septembrie 2026, nivelul accizei efective pentru motorina standard este de 2.103,22 lei/1.000 de litri, respectiv 2.489,05 lei/tonă.

Măsura are ca scop declarat protejarea puterii de cumpărare a populației și menținerea stabilității economice.