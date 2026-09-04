Prețurile carburanților au urcat din nou, iar șoferii plătesc tot mai mult pentru un plin. Benzina standard a ajuns vineri, 4 septembrie, până la 9,70 lei pe litru în unele stații din România, în timp ce motorina standard a trecut de pragul de 10 lei pe litru la toate marile rețele de benzinării, conform platformei Peco-online. Scumpirile apar pe fondul creșterii prețurilor petrolului și al tensiunilor de pe piețele internaționale.

Evoluția este cu atât mai importantă cu cât statul aplică, în prima jumătate a lunii septembrie, o reducere de 25% a accizei standard la motorină.

Vineri, prețurile benzinei standard au variat, în funcție de companie și de stație, între aproximativ 9,51 și 9,70 lei pe litru.

Cel mai mic tarif dintre marile rețele era afișat de Socar, unde un litru de benzină standard costa între 9,51 și 9,54 lei, în funcție de stația aleasă. La Lukoil, prețul ajungea la 9,57 lei pe litru, iar la Rompetrol, la 9,59 lei.

La Petrom, benzina standard costa 9,64 lei pe litru. Cele mai mari prețuri dintre rețelele analizate erau întâlnite la OMV și MOL, unde litrul ajungea la 9,70 lei.

Motorina standard s-a scumpit din nou. Prețurile au depășit pragul de 10 lei pe litru la toate marile rețele analizate.

Petrom afișa vineri un tarif de 10,10 lei pe litru. La Socar, prețurile variau între 10,14 și 10,19 lei, în funcție de stație, în timp ce OMV și MOL vindeau motorina standard cu 10,16 lei pe litru.

La Rompetrol, litrul costa 10,18 lei, iar la Lukoil ajungea la 10,23 lei, acesta fiind cel mai ridicat preț dintre marile rețele menționate.

Diferențele dintre stații fac ca prețul plătit de șoferi să varieze în funcție de localitate. Potrivit portalului peco-online.ro, unul dintre cele mai mici prețuri pentru benzina standard era raportat în municipiul Zalău, județul Sălaj, unde un litru costa 9,48 lei la o stație Socar.

În cazul motorinei, cele mai mici tarife erau sub pragul de 10 lei. Un preț de 9,96 lei pe litru era identificat în județul Cluj, inclusiv în zona Cluj-Napoca, în funcție de stația analizată.

Astfel, deși marile rețele au depășit pragul de 10 lei pentru motorina standard, există în continuare stații independente sau din anumite zone ale țării unde carburantul poate fi găsit la un preț mai redus.

Creșterea prețurilor are loc în condițiile în care autoritățile au redus deja acciza aplicată motorinei. Între 1 și 15 septembrie, acciza standard este diminuată cu 25%, după o reducere de 20% aplicată în a doua jumătate a lunii august.

Măsura fiscală are rolul de a limita presiunea asupra prețului final plătit la pompă, însă reducerea accizei nu înseamnă automat o ieftinire echivalentă a carburantului. Prețul final este influențat și de cotațiile internaționale ale petrolului și produselor petroliere, de cursul valutar, dar și de politica comercială a fiecărui operator.