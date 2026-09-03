Prețurile carburanților au crescut în unele stații de alimentare, joi, 3 septembrie 2026, în pofida măsurii prin care reducerea accizei la motorina standard a fost majorată de la 20% la 25%. În București, benzina standard se vinde cu prețuri cuprinse între 9,51 și 9,61 lei pe litru, iar motorina costă între 9,97 și 10,23 lei pe litru, potrivit datelor centralizate de Peco Online.

Cele mai mari modificări de preț din Capitală se regăsesc la motorină, unde Rompetrol a majorat tariful cu 15 bani pe litru, iar MOL cu 11 bani.

Cel mai mic preț pentru benzina standard din București este joi de 9,51 lei pe litru, tarif practicat de Socar. Prețul este neschimbat din 12 august. Petrom a majorat prețul cu 4 bani, de la 9,51 la 9,55 lei pe litru. Tariful anterior era valabil tot din 12 august.

La Lukoil, litrul de benzină standard costă 9,57 lei, același preț menținut din 12 august. Rompetrol vinde benzina cu 9,59 lei pe litru, fără modificare față de ziua precedentă.

MOL a crescut prețul cu 2 bani, de la 9,57 la 9,59 lei pe litru. Nivelul anterior fusese menținut din 14 august. Cel mai mare tarif dintre rețelele analizate este la OMV, unde benzina standard costă 9,61 lei pe litru. Prețul a crescut cu 4 bani, de la 9,57 lei, cât era din 13 august.

În cazul motorinei standard, diferențele dintre rețele sunt mai mari. Cel mai mic preț din București este de 9,97 lei pe litru, la Petrom, același nivel ca marți.

OMV afișează un tarif de 10,03 lei pe litru, neschimbat față de miercuri. La MOL, motorina s-a scumpit cu 11 bani și a ajuns la 10,14 lei pe litru, de la 10,03 lei. Socar menține prețul de 10,14 lei pe litru, neschimbat din 16 august.

Rompetrol a avut cea mai mare majorare dintre rețelele analizate. Litrul de motorină costă 10,18 lei, față de 10,03 lei miercuri, ceea ce înseamnă o creștere de 15 bani.

Lukoil are cel mai mare preț din București dintre rețelele analizate: 10,23 lei pe litru. Tariful este același ca marți.

Diferențele de preț se păstrează și între principalele orașe din țară. La benzină, cel mai mic tarif este de 9,48 lei pe litru în Timișoara, urmat de Cluj-Napoca, cu 9,49 lei. În București, Iași și Constanța, prețul minim este de 9,51 lei pe litru. Aceste niveluri sunt neschimbate din 20 august.

În cazul motorinei, Cluj-Napoca are cel mai mic preț dintre orașele analizate, de 9,96 lei pe litru. În București, Timișoara, Iași și Constanța, motorina standard pornește de la 9,97 lei pe litru, același nivel menținut din 1 septembrie. La nivel național, cea mai ieftină benzină standard identificată joi costă 9,48 lei pe litru. Prețul este cu 3 bani mai mare decât miercuri, când litrul costa 9,45 lei.