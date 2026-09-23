Surpriză pentru fanii lui Pepe. Ce se va întâmpla în emisiunea prezentată de artist la Kanal D

Pepe a început filmările pentru noua emisiune de la Kanal D. Avem amănunte despre ce va face după plecarea de la Antena 1, unde ani de zile a fost una dintre vedetele postului.

Pepe începe un nou capitol în televiziune. După plecarea de la Antena 1, unde a prezentat „Te cunosc de undeva!”, artistul a ajuns la Kanal D, iar acum postul a dezvăluit și primul proiect pe care îl va avea aici.

Pepe va prezenta „Hai că poți!”, un show de divertisment dedicat cuplurilor. Filmările pentru noul sezon au început, iar emisiunea îi va pune pe parteneri în situația de a-și testa reciproc abilitățile, încrederea și cât de bine se cunosc.

Patru cupluri, probe contracronometru și un premiu de 25.000 de lei

În fiecare ediție, patru cupluri vor intra în competiție. Concurenții vor avea de trecut prin probe desfășurate contracronometru, iar o parte importantă a jocului va fi reprezentată de modul în care fiecare partener își evaluează și anticipează celălalt partener.

Miza este un premiu de 25.000 de lei pentru fiecare ediție. Pentru a ajunge la final, cuplurile vor avea nevoie de îndemânare, curaj și, mai ales, de încredere și cunoașterea partenerului.

Formatul „Hai că poți!” este inspirat din formatul internațional „My Man Can”, în care cuplurile sunt provocate să-și testeze limitele și abilitățile.

Pepe: „Este despre cupluri și are probe inedite”

Pepe spune că noul proiect i-a atras atenția încă de la primele imagini și că este un format care îi place tocmai prin situațiile în care îi pune pe concurenți.

Artistul spune că show-ul va avea probe inedite, momente amuzante și situații care vor scoate la iveală lucruri despre partenerii aflați în competiție.

„Îi înțeleg pe concurenți, știu cum e cu iubirea, dar și cu provocările!”, a declarat Pepe despre noul său rol de prezentator.

Un nou proiect pentru Pepe, după plecarea de la Antena 1

„Hai că poți!” este primul proiect anunțat pentru Pepe după venirea sa la Kanal D. Postul de televiziune anunțase în septembrie că artistul intră în echipa sa, însă la acel moment nu fusese dezvăluită emisiunea pe care urma să o prezinte.

Transferul vine după perioada petrecută de Pepe la Antena 1, unde a fost prezentator al emisiunii „Te cunosc de undeva!”, alături de Alina Pușcaș.

Acum, artistul își începe aventura la Kanal D cu un format în care cuplurile vor trebui să demonstreze cât de bine se cunosc și câtă încredere au unul în celălalt.

De ce a plecat Pepe de la Antena 1

Plecarea lui Pepe de la Antena 1 nu a fost prezentată de artist sau de postul tv ca o despărțire conflictuală. În declarații făcute după transfer, artistul a spus că proiectele sale ajunseseră la final și că a discutat cu reprezentanții postului înainte de a semna cu Kanal D.

Pepe a explicat că oferta Kanal D a fost una pe termen lung și că este vorba despre mai multe proiecte de divertisment, însă la acel moment nu putea dezvălui detaliile.

Acum, primul dintre aceste proiecte este cunoscut: „Hai că poți!”, emisiunea în care Pepe va testa, alături de concurenți, cât de bine se cunosc partenerii dintr-un cuplu.