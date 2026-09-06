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Schimbare neașteptată la Insula Iubirii. Cine îi va înlocui pe Armina și Marcel

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Schimbare neașteptată la Insula Iubirii. Cine îi va înlocui pe Armina și MarcelArmina și Marcel .Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Schimbare neașteptată la Insula Iubirii. Un nou cuplu va intra în emisiunea de la Antena 1. Este vorba despre Mira și Ian Boitași, care au primit statutul de concurenți ai emisiunii după plecarea Arminei și a lui Marcel, ocupând locul rămas liber în competiție. Cei doi au venit în Thailanda pentru a-și testa relația, însă activitatea lor recentă din mediul online a atras deja atenția fanilor emisiunii.

Schimbarea de pe lista concurenților a venit după parcursul scurt al Arminei și al lui Marcel în reality-show.

Mira și Ian îi înlocuiesc pe Armina și Marcel la Insula iubirii

Armina și Marcel au părăsit competiția după un episod tensionat petrecut în timpul filmărilor. Potrivit informațiilor prezentate, gelozia Arminei ar fi crescut după ce aceasta l-ar fi văzut pe Marcel în apropierea ispitelor feminine.

Situația ar fi degenerat, iar în timpul incidentului ar fi fost deteriorată o cameră de filmat. După plecarea celor doi, locul lor a fost ocupat de Mira și Ian Boitași.

Noul cuplu a intrat direct în formatul emisiunii și în regulile care presupun separarea partenerilor și interacțiunea cu ispitele.

Cine sunt Mira și Ian Boitași

Mira are 22 de ani și este prezentată drept o tânără energică, atrăgătoare și cu o personalitate puternică. Partenerul ei, Ian Boitași, este pasionat de rugby și are profilul unui tânăr sportiv.

Cei doi au venit în emisiune ca un cuplu stabil, hotărât să își testeze relația în condițiile impuse de show.

Odată ajunși în Thailanda, Mira și Ian au fost separați, la fel ca ceilalți concurenți, fiecare urmând să treacă prin experiența specifică formatului „Insula Iubirii”.

Concurenți insula iubirii

Concurenți insula iubirii. Colaj EVZ

Ce indicii apar pe rețelele sociale

După intrarea lor în emisiune, atenția s-a mutat și asupra conturilor de social media ale celor doi. Activitatea lui Ian arată că acesta ar fi șters sau ascuns urmele legate de relația cu Mira.

În schimb, tânăra mai păstrează două postări în care apare alături de partenerul ei. Una dintre acestea este din 2023 și are descrierea „Fericirea mea”.

Diferența dintre modul în care cei doi își afișează în prezent relația în mediul online a ridicat semne de întrebare în rândul urmăritorilor. Informațiile disponibile nu confirmă însă dacă relația lor s-a schimbat după participarea la emisiune.

Pentru moment, cert este că Mira și Ian sunt noul cuplu intrat la „Insula Iubirii” 2026, după plecarea Arminei și a lui Marcel.

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