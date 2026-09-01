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Plecare surpriză de la Antena 1. Vedeta care va apărea din această toamnă la Kanal D

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Plecare surpriză de la Antena 1. Vedeta care va apărea din această toamnă la Kanal D Kanal D. Sursa foto: Arhiva EvZ
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Din cuprinsul articolului

Pepe, un nume cunoscut în televiziune, face o schimbare importantă în carieră. Artistul, pe numele său Ionuț Nicolae Pascu, se alătură din această toamnă echipei Kanal D, după mai mulți ani în care a fost asociat cu proiecte de succes ale Antenei 1.

Pepe începe un nou capitol profesional la Kanal D

Venirea la Kanal D reprezintă pentru Pepe o nouă etapă profesională. Artistul va avea ocazia să își valorifice experiența acumulată de-a lungul anilor pe scena muzicală și în emisiunile de televiziune.

„De acum, fac parte din echipa Kanal D, alături de care îmi doresc să construiesc proiecte interesante pentru public. Pentru mine începe un nou capitol profesional. Îmi place să îi fac pe oameni să se simtă bine, să râdă, să se bucure de viață şi să uite de grijile zilnice, iar asta îmi doresc să aduc și în casele telespectatorilor Kanal D. Și vă promit că urmează surprize frumoase!”, a declarat Pepe.

Artistul spune că își dorește să aducă la Kanal D energia și entuziasmul care l-au consacrat în proiectele de divertisment de până acum.

Pepe

Pepe/ Sursa foto Youtube

Pepe are o experiență îndelungată în televiziune

De-a lungul carierei sale, Pepe a ocupat mai multe roluri în producții de televiziune. Artistul a fost prezentator al unor show-uri precum „Te cunosc de undeva” și „Splash! Vedete la apă”, dar a făcut parte și din juriul emisiunii „Next Star”.

Experiența sa în „Te cunosc de undeva” nu s-a limitat la rolul de prezentator. Pepe a participat și în calitate de concurent, unde a avut ocazia să interpreteze personaje diferite și să își demonstreze abilitățile vocale și actoricești.

Artistul a combinat muzica și televiziunea

Pepe și-a construit o carieră în care muzica și televiziunea au avut un rol important. Prezența sa constantă în proiecte de divertisment i-a consolidat statutul de entertainer, iar aparițiile sale au fost asociate cu momente muzicale, umor și transformări spectaculoase.

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