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Emilian Crețu, ținta unei escrocherii online. Actorul, îndemn pentru următorii lui din Republica Moldova

Emilian Crețu, ținta unei escrocherii online. Actorul, îndemn pentru următorii lui din Republica MoldovaEmilian Crețu / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

O tentativă de fraudă online, în care escrocii s-au folosit de numele și imaginea actorului și prezentatorului Emilian Crețu, a fost semnalată în rândul moldovenilor stabiliți în Ucraina. O rudă a artistului a primit un mesaj de la o persoană care pretindea că este Emilian Crețu, arată Unimedia.info.

Emilian Crețu le cere urmăritorilor să fie atenți

Actorul a povestit că mătușa sa, Mila, stabilită de mai multe decenii în Ucraina, a fost contactată pe Facebook de un profil fals. Persoana respectivă i-ar fi trimis un mesaj scris în alfabet chirilic, dar și o fotografie generată cu ajutorul inteligenței artificiale.

Ulterior, falsul Emilian Crețu i-ar fi cerut femeii numărul de WhatsApp, pentru a continua conversația pe o altă platformă.

„Mătușa mea, Mila, sora mamei, care este stabilită și trăiește de zeci de ani în Ucraina, împreună cu familia ei, a primit un mesaj pe Facebook de la cineva, Emilian Crețu, care nu sunt eu. Persoana respectivă scrie în chirilică, iar eu nu pot scrie în chirilică, și îi trimite și o poză făcută cu inteligența artificială, după care îi cere numărul de WhatsApp pentru a discuta acolo.

Aveți grijă. Aici mă refer la diaspora de moldoveni și la moldovenii stabiliți în Ucraina care mă urmăresc. Nu trimit eu astfel de mesaje. Nu sunt eu, sub nicio formă

Aveți grijă, nu dați numărul de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de nimic. Ăla nu sunt eu.

Mătușa mea vede cazul și zice: „Salut, Emilian, cum la voi? Toate bine?” Și zice: „Da”. Iar când văd ceea ce îmi trimite, îmi dau seama că nu sunt eu”, a declarat Emilian Crețu.

hacker

Sursa foto: Freepik

Artistul, avertisment legat de avalanșa de profiluri false

Emilian Crețu le-a transmis moldovenilor din Ucraina, dar și celor care îl urmăresc pe rețelele sociale, să nu ofere date de contact sau informații personale unor persoane care pretind că sunt el.

Actorul a subliniat că nu trimite astfel de mesaje și că orice solicitare venită de la un profil care îi folosește numele trebuie verificată cu atenție.

„Aveți grijă, nu dați numărul de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, de nimic. Ăla nu sunt eu”, a mai spus artistul.

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