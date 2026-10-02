De ce se pune orezul crud în congelator și ce se întâmplă cu orezul brun

Orezul crud poate fi păstrat în congelator, iar metoda este folosită în special pentru orezul brun. Motivul ține de compoziția acestuia: spre deosebire de orezul alb, orezul brun păstrează tărâțele și germenul, care conțin uleiuri ce se pot oxida în timp și pot modifica gustul orezului. Pentru orezul brun, păstrarea la frigider sau congelator poate prelungi perioada în care își menține calitatea.

Orezul brun este un aliment integral, deoarece păstrează componentele exterioare ale bobului, inclusiv tărâțele și germenul. Uleiurile din aceste componente fac ca orezul brun să fie mai sensibil la oxidare decât orezul alb.

America's Test Kitchen recomandă păstrarea orezului brun crud în congelator pentru a preveni oxidarea uleiurilor din tărâțe și germen, care poate duce la râncezirea acestora. Recomandarea este ca orezul brun congelat să fie folosit în aproximativ șase luni pentru o calitate bună.

Și organizația USA Rice recomandă păstrarea orezului brun la frigider sau în congelator atunci când este necesară o perioadă mai lungă de depozitare. Potrivit acesteia, orezul brun are, în condiții obișnuite, o durată de păstrare de aproximativ șase luni, tocmai din cauza uleiurilor din stratul de tărâțe.

Există însă și recomandări care indică perioade mai lungi pentru orezul brun păstrat la congelator. Iowa State University arată că orezul brun își poate menține cea mai bună calitate între 12 și 18 luni atunci când este congelat.

Situația este diferită în cazul orezului alb. Procesarea îndepărtează tărâțele și germenul, astfel încât rămâne mai puțin ulei susceptibil la oxidare.

USA Rice precizează că orezul alb, dacă este păstrat corespunzător, poate avea o durată de păstrare aproape nelimitată în cămară. Din acest motiv, congelarea nu este necesară în mod obișnuit pentru prelungirea perioadei de păstrare a orezului alb.

Food Network menționează, de asemenea, că orezul alb crud poate fi congelat timp de ani, în timp ce păstrarea orezului brun în congelator contribuie la menținerea prospețimii prin încetinirea procesului prin care uleiurile devin râncede.

Prin urmare, diferența dintre cele două tipuri de orez este importantă atunci când este vorba despre depozitare: pentru orezul alb, un recipient bine închis, într-un loc răcoros și uscat, este de regulă suficient, în timp ce orezul brun beneficiază mai mult de păstrarea la temperatură scăzută.

O altă situație în care congelarea orezului crud poate fi utilă este apariția insectelor de cămară.

Orezul poate fi infestat de gărgărițe și alți dăunători ai cerealelor. University of Maryland Extension recomandă păstrarea alimentelor uscate în recipiente bine închise și arată că multe dintre aceste produse pot fi congelate pentru prevenirea infestării.

Oregon State University Extension precizează că înghețarea orezului și a altor alimente afectate timp de două-trei zile poate ucide dăunătorii existenți. Iowa State University Extension indică, de asemenea, congelarea la 0 grade Fahrenheit, aproximativ -18 grade Celsius, timp de trei zile pentru eliminarea tuturor stadiilor gărgărițelor din cantități mici de cereale.

Această utilizare a congelatorului este legată de controlul dăunătorilor și nu de modificarea modului în care orezul se gătește.

Orezul crud trebuie ferit de umezeală și păstrat într-un recipient bine închis. USA Rice recomandă un recipient care să protejeze alimentul de praf, umezeală și alți contaminanți. Orezul poate absorbi, de asemenea, mirosurile puternice din jur, astfel încât depozitarea într-un recipient închis este importantă.

În cazul orezului brun, congelarea este o opțiune pentru păstrarea pe termen mai lung. Pentru orezul alb, depozitarea într-un loc răcoros și uscat este, în general, suficientă datorită duratei sale mai mari de păstrare.