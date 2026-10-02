Marina Berlusconi a reacționat după ce Giuseppe Graviano, șef mafiot condamnat, a declarat în fața unei instanțe din Florența că bunicul său, Filippo Quartararo, ar fi înființat împreună cu Silvio Berlusconi o societate de investiții în perioada 1969-1970, la începutul ascensiunii omului de afaceri în lumea afacerilor din Milano.

Graviano a făcut afirmațiile vineri, în timpul audierii sale ca martor în procesul Baiardo de la Tribunalul din Florența. El a susținut că bunicul său ar fi investit între 4 și 5 miliarde de lire, în timp ce valoarea totală a investiției s-ar fi ridicat la 20 de miliarde de lire la acea vreme.

„Bunicul meu, Filippo Quartararo, a făcut o societate cu Silvio Berlusconi în 1969-70, pentru a investi bani ai săi și ai altor persoane. El a pus 4-5 miliarde de lire, dar suma totală a investiției era de 20 de miliarde de lire”, a declarat Graviano în fața procurorilor.

Potrivit relatării sale, Graviano ar fi aflat despre aceste investiții după moartea tatălui său, în 1982, de la bunicul Filippo Quartararo. El a mai spus că, între 1982 și 1983, bunicul său i l-ar fi prezentat pe Silvio Berlusconi.

Graviano a relatat și despre o întâlnire care ar fi avut loc la Milano, într-un hotel, la care ar fi participat Berlusconi, bunicul său, el și vărul său Salvo. El a spus că își amintește și de existența unui document privat referitor la investiții.

Declarațiile lui Graviano se înscriu în contextul unor afirmații vehiculate de-a lungul timpului, dar neconfirmate, potrivit cărora o parte importantă din capitalul inițial folosit de Silvio Berlusconi pentru dezvoltarea afacerilor imobiliare și, ulterior, pentru construirea imperiului său media ar fi provenit de la Cosa Nostra.

Marina Berlusconi, care conduce holdingul familiei, Fininvest, precum și grupul editorial Mondadori, a criticat declarațiile lui Graviano într-o scrisoare adresată publicației Il Giornale, deținută de familia Berlusconi.

Ea a susținut că un „șef mafiot feroce” s-a prezentat drept acuzator pentru a relansa acuzații la adresa familiei sale, fără ca acestea să fi fost supuse unei contra-interogări.

Marina Berlusconi a mai afirmat că lui Graviano i s-ar fi permis să îi aducă în fața instanței pe Silvio Berlusconi și Marcello Dell'Utri, persoane care nu se mai pot apăra în fața acuzațiilor.

În opinia sa, procesul care îl vizează pe Salvatore Baiardo ar reprezenta doar un pretext, iar „adevărații acuzați” ar fi Silvio Berlusconi și Marcello Dell'Utri. Ea a susținut că cei doi au fost aduși într-un „simulacru de proces” care ar încălca principiile statului de drept.

Procesul de la Florența îl are ca subiect pe Salvatore Baiardo, un fost proprietar de gelaterie acuzat de calomnierea unui jurnalist de televiziune.

În cadrul audierii, Giuseppe Graviano a făcut declarațiile despre presupusa investiție a bunicului său alături de Silvio Berlusconi. Potrivit ANSA, audierea sa prin videoconferință a fost întreruptă ulterior din cauza unei probleme tehnice legate de sunet.

Marcello Dell'Utri, fost colaborator al lui Silvio Berlusconi, a executat o pedeapsă cu închisoarea pentru legături cu Cosa Nostra.