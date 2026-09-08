Brânza se usucă rapid în frigider din cauza aerului uscat și a expunerii prelungite la oxigen. Cu câteva reguli simple de ambalare și depozitare a brânzeturilor, poți păstra textura și gustul mult mai mult timp.

Cea mai frecventă greșeală este lăsarea brânzei dezvelite sau înfolierea ei doar în plastic. Folia de plastic simplă nu permite brânzei să respire și, în timp, favorizează atât uscarea, cât și apariția mirosurilor neplăcute.

Soluția optimă este să o înfășori mai întâi în hârtie de copt sau hârtie cerată. Aceasta protejează împotriva uscării, dar permite totuși un minim de schimb de aer.

Deasupra poți adăuga un strat de folie de aluminiu sau poți pune brânza într-un recipient. Există și hârtie specială pentru brânză, folosită de profesioniști, care combină ambele avantaje.

După ambalare, brânza se păstrează cel mai bine într-un recipient de sticlă sau plastic. La brânzeturile tari, capacul poate fi închis etanș. La cele moi, este preferabil să lase un minim de aerisire, pentru a evita condensul excesiv.

Locul ideal în frigider este sertarul pentru legume și fructe, unde umiditatea este mai ridicată și temperatura mai stabilă. Ușa frigiderului trebuie evitată, deoarece acolo temperatura oscilează des.

Brânzeturile tari, precum cașcavalul sau cheddarul, rezistă mai bine, dar se usucă pe suprafață dacă nu sunt protejate. Un strat subțire de unt pe zona tăiată poate încetini procesul.

Brânzeturile moi au nevoie să respire mai mult. Hârtia de copt plus un recipient reprezintă combinația cea mai sigură. Telemeaua și brânza la saramură se păstrează cel mai bine în lichidul propriu.

Cumpără cantități mai mici și consumă brânza mai repede. Dacă marginile s-au uscat deja, taie-le și reambalează restul corect. Aplicând aceste reguli, brânza rămâne suculentă și își păstrează aroma mult mai mult timp.