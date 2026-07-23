Să dezgheți frigiderului este o operațiune necesară periodic pentru menținerea eficienței și igienei. Chiar dacă aparatele moderne au tehnologia No Frost, care reduce formarea gheții, multe frigidere clasice necesită dezghețare manuală. Iată cele mai rapide și sigure metode.

Scoate toate alimentele și rafturile. Deconectează frigiderul de la priză. Pune prosoape absorbante la bază pentru a colecta apa. Introdu boluri cu apă fierbinte pe rafturi și în congelator. Închide ușa și așteaptă 15-20 de minute, apoi schimbă apa fierbinte. Repetă până se topește complet gheața.

Truc ultra-rapid (15-30 minute): Folosește un uscător de păr pe treapta caldă (nu fierbinte), ținându-l la 20-30 cm distanță. Mișcă-l constant pentru a evita supraîncălzirea. Poți combina cu boluri de apă fierbinte pentru rezultate și mai bune.

Deși tehnologia No Frost minimizează formarea gheții prin recircularea aerului uscat, uneori se acumulează gheață în zonele de scurgere sau în spatele panourilor. În acest caz:

Deconectează aparatul.

Curăță garniturile de cauciuc și canalul de scurgere cu apă caldă și bicarbonat.

Nu folosi obiecte ascuțite – riști să perforezi serpentinele.

Lasă ușa deschisă 1-2 ore pentru o dezghețare naturală completă.

Nu folosi cuțite, spatule sau alte obiecte ascuțite pentru a sparge gheața.

Nu turna apă fierbinte direct pe pereți (șoc termic = fisuri).

Nu lăsa frigiderul pornit în timpul dezghețării.

Dezgheață frigiderul la fiecare 3-4 luni sau când stratul de gheață depășește 3-4 mm.

Verifică periodic garniturile ușii (dacă nu se închid etanș, gheața se formează mai repede).

Nu pune alimente calde direct în frigider.

Menține o temperatură constantă de 4°C la frigider și -18°C la congelator.

Cât durează procesul complet?

Cu metoda clasică + uscător de păr: 20-40 minute. Dezghețare naturală: 4-8 ore (recomandat noaptea).

După dezghețare, șterge bine interiorul cu o soluție de apă și bicarbonat sau oțet, apoi lasă ușa deschisă 15-20 de minute înainte de a reconecta la priză. Așteaptă 30-60 de minute până la repunerea alimentelor.

O întreținere corectă prelungește durata de viață a frigiderului și reduce consumul de energie cu până la 20-30%. Dacă ai un model No Frost care face gheață excesivă, poate fi un semn de defecțiune la sistemul de dezghețare automată – în acest caz, cheamă un service autorizat.