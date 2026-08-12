O breșă de securitate de o amploare precedentă a fost confirmată de autoritățile din Polonia. Un furnizor de software destinat sistemului de sănătate a fost ținta unui atac cibernetic masiv, în urma căruia au fost compromise datele personale și medicale pentru aproape jumătate din populația țării, conform AFP.

Sistemul informatic afectat deservea aproximativ 12.000 de unități medicale din întreaga țară, fapt ce explică volumul uriaș de informații la care au avut acces atacatorii.

Gravitatea situației a fost subliniată de conducerea Ministerului Afacerilor Digitale, care a încadrat incidentul printre cele mai grave din istoria recentă a statului polonez.

Krzysztof Gawkowski, ministrul afacerilor digitale, a declarat că incidentul reprezintă „unul dintre cele mai mari” atacuri cibernetice înregistrate vreodată în istoria acestei ţări cu 37 de milioane de locuitori.

Primele concluzii ale anchetei sugerează că motivația celor din spatele atacului a fost una pur financiară. În ciuda tensiunilor geopolitice din regiune, oficialii au exclus pentru moment ipoteza unei acțiuni derulate de un alt stat.

„Nimic nu indică în prezent că avem de-a face cu un atac extern, provenit din Rusia sau din oricare alt stat”, a declarat el. În ciuda presiunilor legate de datele compromise, autoritățile poloneze au adoptat o poziție fermă împotriva atacatorilor, refuzând orice negociere.

Constatările iniţiale indică faptul că autorii atacului cibernetic au acţionat în scop financiar, a spus ministrul, excluzând posibilitatea plăţii unei răscumpărări şi promiţând să-i urmărească "fără oprire" pe autorii atacului.

Volumul de date accesat ilegal conține documente sensibile din sistemul sanitar. Printre acestea se numără detalii despre consultațiile medicale efectuate de pacienți, rețetele prescrise de medici și alte documente utilizate în mod curent pentru monitorizarea stării de sănătate.

Impactul acestei scurgeri de informații nu este uniform pentru toți cei afectați. Natura şi amploarea datelor compromise variază de la o persoană la alta, a declarat ministrul, care a anunţat şi implementarea unui sistem ce le permite cetăţenilor să verifice dacă datele lor au fost furate.