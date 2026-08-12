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Mai multe zone din Galați au rămas fără apă. Primăria: Nu seceta este cauza

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Mai multe zone din Galați au rămas fără apă. Primăria: Nu seceta este cauzaApă. Sursa foto: Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Mai multe cartiere din municipiul Galați au rămas miercuri fără apă potabilă, în contextul unei intervenții programate pentru optimizarea sistemului de alimentare. Potrivit reprezentanților Primăriei Galați, lucrările au fost stabilite și anunțate din timp și au ca obiectiv crearea unei soluții suplimentare pentru alimentarea orașului.

O nouă conexiune pentru alimentarea Uzinei de Apă

Intervenția presupune cuplarea unei conducte magistrale de legătură cu diametrul de 800 de milimetri și o lungime de 1,3 kilometri la magistrala Dn1200 mm – firul 4 de apă brută de la Priza Dunării.

După realizarea acestei legături, Uzina de Apă va putea primi apă și din sursa de adâncime, prin magistrala Dn1000 mm Șerbești – Filești.

În acest fel, alimentarea unei părți din municipiul Galați nu va mai depinde exclusiv de sursa de apă provenită din Dunăre.

Primăria: Oprirea apei nu este provocată de secetă

Primăria Galați a anunțat că intervenția nu a fost determinată de secetă, ci face parte dintr-un proiect programat pentru creșterea siguranței sistemului.

„Apa nu a fost oprită din cauza secetei! Lucrările sunt realizate tocmai ca o măsură de siguranță în plus privind furnizarea apei în municipiul Galați”, transmite Compartimentul de presă al Primăriei Galați.

Lucrările sunt în desfășurare miercuri.

Lucrări Apă Canal Galați

Lucrări Apă Canal Galați, Sursă foto: Facebook

Ce cartiere sunt afectate de oprirea apei

Pe durata intervenției, alimentarea cu apă potabilă este sistată pentru consumatorii din cartierele Micro 16, Micro 17, Micro 18, Micro 19, Micro 20, Micro 21, Dimitrie Cantemir și Siderurgiștilor Vest.

În cartierul Siderurgiștilor Vest este vizat tronsonul cuprins între Ultimul Leu și strada Gheorghe Doja. De oprirea apei sunt afectați și agenții economici aflați în zona IVAS – Trecere Bac.

Primăria Galați a anunțat că lucrările au caracter preventiv și urmăresc să ofere municipiului o sursă alternativă pentru alimentarea cu apă. Intervenția este considerată importantă inclusiv în perspectiva unei eventuale scăderi a nivelului Dunării, astfel încât o parte a orașului să nu mai depindă exclusiv de această sursă.

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