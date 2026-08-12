Dunărea și situația de la Centrala Nuclearoelectrică (CNE) Cernavodă. Evenimentele au luat o turnură neașteptată. Pentru specialiștii USR, Radu Miruță și Diana Buzoianu. În timp ce Ilie Bolojan & Co. mizaseră inițial pe prognoze optimiste privind autonomia centralei în fața secetei, realitatea din teren a scos la iveală dificultăți hidrotehnice majore, transformând lucrările de salvare într-un veritabil scenariu de tip „Dorel”.

Pentru a înțelege criza actuală, trebuie privită configurația hidrologică a zonei. În perioadele cu debite scăzute provocate de secetă, fluviul Dunărea deviază natural masiv. Până la 60-70% din volumul total de apă „fuge” pe brațul Bala, care se varsă ulterior în brațul Borcea, lăsând cursul principal, Dunărea Veche, cu mult mai puțină apă.

Această anomalie reprezintă un risc direct și major pentru siguranța energetică națională. Centrala de la Cernavodă, situată pe Dunărea Veche, necesită un debit constant și masiv pentru bazinele de răcire ale reactoarelor. Dacă nivelul apei scade sub o cotă critică, reactoarele nucleare trebuie oprite automat.

Pentru a corecta această criză hidrologică și a preveni oprirea centralei, Radu Miruță, interimarul USR de la cât mai multe ministere, a aruncat o stâncă în aer. Rezultat zero! Apoi a demarat construirea unui „prag de fund” pe brațul Bala. Aceasta presupunea scufundarea unor obstacole, inclusiv barje, pentru a „strangula” scurgerea pe brațul secundar și a forța apa să se întoarcă pe brațul principal, către canalul de alimentare de la Cernavodă. Rezultat zero!

Duminică, estimările oficiale erau optimiste: calculele indicau faptul că, datorită acestor intervenții, centrala ar mai putea funcționa în siguranță cel puțin nouă zile. În prima fază, planul a părut să dea roade. Prin coborârea a patru barje și distrugerea unor stânci, nivelul apei a crescut cu 8 centimetri încă din prima zi. O minciună guvernamentală!

Intervențiile prostești au modificat însă violent hidrodinamica fluviului, declanșând consecințe neașteptate. Dunărea transportă cantități uriașe de aluviuni, iar curenții noi, creați artificial, au spălat fundul albiei și au depus nisipul în zone nedorite. Nedorite de USR

Luni seară, ministrul interimar al Mediului, Diana Buzoianu, a recunoscut prostia, anunțând că debitul a fost reorientat total greșit: „Doar că apa respectivă, cărând aluviuni, creând anumiţi curenţi pe care noi nu mai puteam să îi gestionăm sau să îi analizăm (…) s-a creat un obstacol, un dâmb, care practic a reorientat debitul de apă, apa care fusese dislocată şi astfel nu a mai ajuns apa direct pe canalul unde ar fi trebuit pentru Cernavodă. Astfel, astăzi suntem într-un pronostic mult mai sumbru decât eram ieri.”

Aceste blocaje subacvatice neprevăzute au dat peste cap toate calculele tehnice. Efortul de a devia apa spre Cernavodă s-a anulat de la sine prin formarea de noi insule de aluviuni. În prezent, canalul de alimentare de la CNE Cernavodă rămâne sub cotele scontate, menținând o presiune enormă pe echipele tehnice și pe autorități, care trebuie să găsească soluții de urgență pentru a evita oprirea reactoarelor.