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PSG și Aston Villa, față în față pentru Supercupa Europei. Miza uriașă a meciului de la Salzburg

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PSG și Aston Villa, față în față pentru Supercupa Europei. Miza uriașă a meciului de la SalzburgPSG Aston Villa. Sursa foto: Colaj EVZ
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Din cuprinsul articolului

Supercupa Europei se dispută miercuri, pe Stadionul Salzburg din orașul austriac Salzburg, unde Paris Saint-Germain, câștigătoarea Ligii Campionilor, întâlnește Aston Villa, formația care a cucerit Liga Europa. Partida este programată de la ora 22.00. În cazul în care scorul va fi egal după cele 90 de minute, câștigătoarea va fi stabilită direct la loviturile de departajare, conform UEFA. Nu vor exista reprize de prelungiri.

PSG își apără trofeul câștigat în 2025

Paris Saint-Germain abordează meciul din postura de deținătoare a Supercupei Europei. Formația franceză a câștigat trofeul în 2025, după ce a trecut de Tottenham la loviturile de departajare.

PSG a mai jucat pentru Supercupa Europei în 1996, însă atunci a fost învinsă de Juventus după disputarea celor două manșe.

Aston Villa are și ea o experiență anterioară în această competiție. Englezii au cucerit Supercupa Europei în 1982, după confruntarea cu Barcelona, într-o ediție decisă tot în două manșe.

fotbal

Sursa foto: AI

Salzburg găzduiește pentru prima dată o mare finală UEFA

Supercupa UEFA din 2026 se joacă pe Stadionul Salzburg, arena pe care evoluează formația FC Salzburg.

Stadionul a găzduit trei partide la Campionatul European din 2008, turneu organizat de Austria împreună cu Elveția. Meciul dintre PSG și Aston Villa reprezintă însă prima finală importantă de club organizată de UEFA pe această arenă.

Salzburg devine astfel a 14-a locație care găzduiește Supercupa Europei după plecarea competiției din Monaco, oraș care a fost gazda tradițională a trofeului. În ultimii ani, meciurile s-au disputat la Praga, Cardiff, Tbilisi, Trondheim, Skopje, Tallinn, Istanbul, Budapesta, Belfast, Helsinki, Pireu, Varșovia și Udine.

Trofeul are 58 de centimetri și cântărește 12,2 kilograme

Trofeul Supercupei UEFA are o înălțime de 58 de centimetri și o greutate de 12,2 kilograme.

Modelul actual, fabricat de IACO Group și folosit din 2006, păstrează elementele principale ale designului anterior. Cupa are un bol clasic, susținut de o bază cu o formă discret răsucită, în timp ce cele două brațe laterale le permit jucătorilor să țină trofeul în timpul festivităților de după meci.

Echipa care câștigă Supercupa Europei poate păstra o replică a trofeului, cu condiția ca aceasta să nu depășească patru cincimi din dimensiunile originalului.

Omar Artan arbitrează confruntarea de la Salzburg

Partida va fi condusă de arbitrul somalez Omar Artan, în vârstă de 34 de ani.

Artan face parte din lista internațională FIFA din 2018 și s-a remarcat în ultimii ani prin mai multe meciuri importante. Printre acestea se numără manșa secundă a finalei Ligii Campionilor CAF 2025/26. Performanțele sale i-au adus premiul CAF pentru Arbitrul Anului 2025.

Arbitrul somalez fusese selectat de FIFA pentru lista oficialilor de meci de la Cupa Mondială din 2026, însă nu a putut participa la turneu deoarece nu i s-a permis accesul în Statele Unite.

Numirea lui Omar Artan la Supercupa UEFA vine după Memorandumul de Înțelegere („MoU”) semnat recent de UEFA și CAF, document prin care cele două organizații urmăresc să dezvolte cooperarea în mai multe domenii, inclusiv în arbitraj.

Brigada de arbitri vine din mai multe țări

Omar Artan va fi ajutat de Abdoulrazack Ahmed din Djibouti și Stephen Eleazar Onyango Yiembe din Kenya, care vor ocupa pozițiile de arbitri asistenți.

Arbitrul de rezervă va fi slovenul Rade Obrenovič.Camera VAR va fi coordonată de italianul Marco Di Bello și spaniolul Guillermo Cuadra Fernandez. Meciul de la Salzburg va decide, astfel, noua supercampioană a Europei, între deținătoarea Ligii Campionilor și câștigătoarea Ligii Europa.

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