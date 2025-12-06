Aston Villa - Arsenal, 2-1. Eșec pentru lidera din Premier League. Manchester City se apropie

Din cuprinsul articolului Manchester City în a trecut de Sunderland și a redus diferența față de Manchester City

Arsenal, lidera din Premier League, a fost învinsă, azi, într-o partidă jucată în deplasare cu Aston Villa (scor 1-2) în etapa a 15-a. Gazdele au condus la finalul primei repriză, după reușita lui Matty Cash din minutul 36. După pauză, „tunarii” au egalat datorită lui Leandro Tossard (52), iar Villa a dat lovitura în minutul 90+5, grație unui gol ce i-a aparținut lui Emiliano Buendia.

Tot azi, Manchester City s-a impus, acasă, în fața celor de la Sunderland, scor 3-0. Golurile au fost marcate de Ruben Dias (31), Josko Gavardiol (35) și de Phil Foden (65). Meciul dintre Bournemouth și Chelsea s-a încheiat cu o remiză fără goluri, iar Tottenham a câștigat pe teren propriu cu Brentford, scor 2-0, goluri înscrise de Richarlison (25) și Xavi Simons (43).

Lideră rămâne Arsenal, care a strâns 33 de puncte, pe 2 este City cu 31 de puncte. Ultima treaptă a podiumului este ocupată de Aston Villa (30 de puncte).

În Bundesliga, Bayern Munchen s-a impus la Stuttgart, scor 5-0, în runda a 13-a. Harry Kane a reușit „o triplă” în minutele 66, 82 - din penalty și 88, au mai marcat Konrad Laimer (11) și Josip Stanisici (78).

Continuă marile probleme pentru Fiorentina, care azi a pierdut la Sassuolo, scor 1-3. Au punctat: Cristian Volpato (14), Tarik Muharemovici (45+1), Ismael Kone (65) respectiv Rolando Mandragora (9 din penalty). Echipa toscană este ultima în clasament cu 6 puncte, fără victorie după 14 runde.