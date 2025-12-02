Dinamo e pe primul loc în Superliga. Statistica le dă speranțe suporterilor dinamoviști

Sezonul 2025 din SuperLiga produce surprize majore. Dinamo domină reprizele secunde și ultimele 15 minute, în timp ce FCSB și CFR Cluj se află la coada clasamentelor intermediare. Andrei Vochin explică de ce campioana are probleme serioase în a păstra avantajele.

Actuala ediție a SuperLigii a întors ierarhiile cunoscute în ultimii ani. Botoșani se află pe locul 2, Dinamo ocupă poziția a 3-a, iar campioana FCSB se află în partea a doua a clasamentului, pe locul 9. CFR Cluj, echipa care încheia constant pe podium în ultimele sezoane, a ieșit și ea din zona fruntașă.

Surprizele nu se limitează la clasamentul general. Împărțirea evoluțiilor pe reprize arată schimbări radicale în dinamica echipelor, cu diferențe semnificative între primele 45 de minute și finalurile de meci.

Dinamo este exemplul cel mai clar. Echipa pregătită de Zeljko Kopic are o primă parte modestă, dar se transformă după pauză, unde cifrele o plasează în vârful SuperLigii.

Deși începe de multe ori greoi, Dinamo recuperează în partea a doua și o face constant. Într-un clasament intermediar al rezultatelor dintre minutele 46 și 90, formația alb-roșie ocupă primul loc.

Statistica arată că echipa lui Zeljko Kopic este una dintre cele mai bine pregătite fizic, capabilă să mențină ritmul ridicat și să recupereze meciuri pierdute în debutul lor. Acest aspect devine vizibil mai ales în finalurile de partidă.

Andrei Vochin a analizat evoluțiile campioanei României și a explicat etapele în care FCSB își pierde constant avantajele. Declarația lui este explicită:

„Cred că FCSB a avut 8-9 meciuri în care a deschis scorul și nu a câștigat. Mă uit și văd echipele cu loturile cele mai valoroase sunt în clasamentul pe repriza a doua pe locul 10, FCSB, iar CFR pe locul 12. La Dinamo, acolo unde nu are bancă destul de lungă, câștigă repriza a doua. Asta îmi spune că e o echipă care stă bine fizic și stă bine cu capul. Înseamnă că poți să alergi și nu te pierzi”, a declarat Andrei Vochin.

Analiza oficialului FRF pune în evidență un contrast puternic. FCSB are lotul mai valoros, dar pierde intensitate după pauză. Dinamo, cu un lot considerat inferior din punct de vedere numeric, reușește să domine fizic și mental tocmai în intervalele decisive.

Cifrele pentru minutele 75–90 întăresc imaginea unei echipe disciplinate, echilibrate și eficiente. Conform datelor prezentate la FANATIK SuperLiga, Dinamo nu are nicio înfrângere în ultimele 15 minute ale meciurilor din campionat.

Golaverajul echipei în acest interval este clar favorabil: opt goluri marcate și doar unul primit. Singura reușită împotriva „câinilor” în acest segment aparține lui Florin Tănase, care a înscris din penalty în derby-ul turului, câștigat de Dinamo cu 4-3.

Performanța pe acest interval indică o echipă care rămâne concentrată, agresivă și eficientă în fazele decisive.

Evoluțiile divergente dintre repriza întâi și repriza a doua arată niveluri diferite de pregătire fizică, dar și strategii adaptate specific fiecărei echipe.

Pentru Dinamo:

– primele reprize sunt modeste, dar pauza devine momentul în care echipa se reorganizează; – forma fizică bună permite un ritm ridicat după minutul 60; – mentalitatea echipei este una stabilă, conform observațiilor lui Andrei Vochin.

Pentru FCSB și CFR Cluj:

– ritmul bun de început este urmat de perioade lungi de declin; – lipsa de constanță în joc produce goluri primite în partea a doua; – problemele de organizare defensivă sunt evidente, mai ales după minutul 70.

Deși suntem abia în prima parte a sezonului, diferențele dintre reprize influențează deja clasamentul general.

Dinamo devine una dintre principalele candidate la play-off, după ce sezonul trecut se lupta cu retrogradarea. FCSB, în schimb, traversează un sezon sub așteptări, iar problemele din repriza a doua îi afectează constant rezultatele.

CFR Cluj, echipă obișnuită cu finalurile de meci gestionate impecabil, nu reușește să reproducă aceeași stabilitate, iar poziția sa în clasamentele intermediare o confirmă.