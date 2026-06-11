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Makaveli, transportat la spital în timpul audierilor. Influencerul este însoțit de polițiști

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Makaveli, transportat la spital în timpul audierilor. Influencerul este însoțit de polițiștiAlexandru Zidaru. Sursă foto: Facebook
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Din cuprinsul articolului

Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut în mediul online drept Makaveli, a ajuns joi la spital după ce i s-a făcut rău în timpul audierilor desfășurate la Direcția de Investigare a Criminalității Economice din București. Influencerul este cercetat într-un dosar de evaziune fiscală, iar transportul la unitatea medicală s-a făcut sub escorta poliției.

Makaveli, dus la spital în timpul audierilor

Virgil Alexandru Zidaru, cunoscut publicului drept Makaveli, a fost adus joi la sediul Direcției de Investigare a Criminalității Economice (DICE), în cadrul unei anchete coordonate de Parchetul de pe lângă Tribunalul București.

Potrivit informațiilor apărute în timpul desfășurării audierilor, influencerul ar fi acuzat probleme de sănătate după ce a început să răspundă întrebărilor anchetatorilor. La fața locului a fost solicitat un echipaj medical, iar ulterior acesta a fost transportat la spital. Pe durata deplasării și a investigațiilor medicale, Makaveli a fost însoțit de polițiști.

Ambulanță

Ambulanță. Sursa foto: dreamstime.com

Alte persoane sunt vizate în același dosar

În cadrul aceleiași anchete, la sediul DICE urmează să fie audiate și alte trei persoane. Anchetatorii verifică suspiciuni potrivit cărora conturile acestora ar fi fost utilizate pentru transferul unor sume de bani asociate activității desfășurate de influencer.

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Poliția Română a anunțat că acțiunea face parte din operațiunea Jupiter și vizează persoane cercetate pentru evaziune fiscală în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală.

„La această oră, în cadrul operațiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice pun în aplicare patru mandate de aducere emise pe numele unor persoane cercetate, într-un dosar penal înregistrat la nivelul Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, în formă continuată și complicitate la evaziune fiscală”.

Venituri de peste 3,3 milioane de lei, în atenția anchetatorilor

Conform datelor comunicate de Poliția Română, ancheta vizează venituri obținute din activitatea de creator de conținut pe platformele de socializare, care nu ar fi fost declarate autorităților fiscale.

"Activitatea infracțională ar fi constat în faptul că persoanele în cauză ar fi ascuns, în mod repetat și nu ar fi declarat veniturile generate din activitatea de creator de conținut pe platforme de social-media, în total 3.324.147 de lei.

Astfel, a fost cauzat un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în cuantum de 574.000 de lei.

Activitățile vizează identificarea și aducerea la sediul unității de poliție a celor patru persoane, în vederea aducerii la cunoștință a încadrării juridice, drepturilor și obligațiilor, audierii și instituirii de măsuri asigurătorii în vederea acoperirii prejudiciului", precizează Poliția Română.

Cine este Makaveli

Makaveli a devenit cunoscut în spațiul public prin activitatea sa din mediul online și prin implicarea în dezbaterea politică din timpul alegerilor prezidențiale din 2024. Acesta și-a anunțat la un moment dat candidatura la Primăria Capitalei, însă ulterior s-a retras din cursă.

Influencerul s-a remarcat și prin susținerea acordată lui Călin Georgescu, folosind platforme precum TikTok pentru a transmite mesaje către electoratul tânăr.

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