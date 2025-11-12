Makaveli și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Cum a încercat să-și pună capăt zilelor când era la închisoare

Alexandru Virgil Zidaru, cunoscut publicului sub numele de Makaveli, a devenit, miercuri, unul dintre candidații oficiali la Primăria Capitalei. Fost consilier al Dianei Șoșoacă și susținător al lui Călin Georgescu, influencerul a spus că a strâns peste 27.000 de semnături și le-a promis bucureștenilor schimbări radicale în administrația locală.

Cunoscut pentru mesajele sale virale din mediul online, Makaveli a spus că intră în politică „pentru oameni, nu pentru sistem”. În fața jurnaliștilor, acesta a declarat că își propune o administrație „curată, eficientă și apropiată de nevoile cetățeanului”.

„Sunt un băiat simplu din popor, care a trăit ca majoritatea. Statul n-a făcut nimic pentru oamenii simpli, pentru cei fără voce. Eu vin din acea lume și știu ce înseamnă lipsa de speranță”, a spus el, după depunerea candidaturii la Biroul Electoral.

Printre promisiunile sale se numără înjumătățirea prețului la apă caldă și căldură, modernizarea sistemului de termoficare și introducerea unui sistem de gazeificare a deșeurilor, care ar transforma gunoiul în energie.

„Bucureștiul poate avea apă caldă și căldură la jumătate de preț, iar gunoiul să nu mai ajungă la groapă. Soluția modernă este gazeificarea deșeurilor”, a transmis într-un comunicat.

Candidatul independent a spus că va șterge toate amenzile date de Poliția Locală, considerând că multe dintre ele „lovesc în oameni vulnerabili”.

„Nu e normal să fie amendați bătrânii care vând câteva legături de pătrunjel pe stradă. Administrația trebuie să fie umană, nu punitivă”, a precizat el.

Înainte de a deveni o voce cunoscută pe rețelele sociale, Makaveli a trecut printr-un parcurs de viață marcat de traume și lipsuri. El a povestit că a fost adoptat, iar după moartea mamei, tatăl său a devenit violent.

„Tata a început să bea și să mă bată. Venea și cu prietenii lui bețivi și mă băteau și aceștia. La un moment dat, m-a dat afară în pielea goală”, a povestit el.

Nevoit să trăiască în subsoluri și uscătorii, a fugit din țară și a ajuns în Italia, unde viața lui a luat o turnură dramatică. În jurul anilor 2011–2012, fiind încarcerat într-o închisoare italiană pentru furturi minore, a traversat o perioadă de depresie severă. „Eram singur pe planetă. Nu primeam scrisori, nu aveam țigări, mâncare… Am zis: gata, s-a terminat.”

Makaveli a încercat atunci să-și pună capăt zilelor, dar a fost salvat de un coleg de celulă. „Un tunisian, Chiko, m-a văzut și m-a tras în jos. Am stat două zile în comă, la spitalul din Pescara. Când m-am trezit, nu puteam să vorbesc.”

După acel episod, el a spus că și-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. „Am înțeles că dacă Dumnezeu m-a lăsat să trăiesc, trebuie să fac ceva pentru ceilalți”, a povestit ulterior într-un interviu.

Revenit în România în 2006, fostul susținător al lui Georgescu a început să își construiască treptat o imagine publică, devenind cunoscut pe TikTok, unde și-a adunat o comunitate uriașă de urmăritori. Mesajele sale anti-sistem și apelurile la solidaritate socială i-au adus o notorietate rapidă, mai ales în rândul tinerilor.

În 2024, s-a implicat în campania prezidențială a lui Călin Georgescu, dar ulterior a ales o cale independentă, declarând că nu mai vrea să fie „marioneta niciunui partid”.

Deși șansele sale electorale rămân incerte, el a reușit să atragă atenția opiniei publice și să-și contureze imaginea de outsider care vrea să reformeze Capitala „din interior”. „Nu promit miracole. Promit doar că voi fi vocea celor care nu mai cred în nimeni”, a transmis în fața susținătorilor săi.