Politica

Makaveli și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Cum a încercat să-și pună capăt zilelor când era la închisoare

Comentează știrea
Makaveli și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Cum a încercat să-și pună capăt zilelor când era la închisoareMakaveli. Sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Alexandru Virgil Zidaru, cunoscut publicului sub numele de Makaveli, a devenit, miercuri, unul dintre candidații oficiali la Primăria Capitalei. Fost consilier al Dianei Șoșoacă și susținător al lui Călin Georgescu, influencerul a spus că a strâns peste 27.000 de semnături și le-a promis bucureștenilor schimbări radicale în administrația locală.

Makaveli și-a depus candidatura

Cunoscut pentru mesajele sale virale din mediul online, Makaveli a spus că intră în politică „pentru oameni, nu pentru sistem”. În fața jurnaliștilor, acesta a declarat că își propune o administrație „curată, eficientă și apropiată de nevoile cetățeanului”.

„Sunt un băiat simplu din popor, care a trăit ca majoritatea. Statul n-a făcut nimic pentru oamenii simpli, pentru cei fără voce. Eu vin din acea lume și știu ce înseamnă lipsa de speranță”, a spus el, după depunerea candidaturii la Biroul Electoral.

Makaveli și Diana Șoșoacă

Makaveli și Diana Șoșoacă. Sursa foto: Facebook

Printre promisiunile sale se numără înjumătățirea prețului la apă caldă și căldură, modernizarea sistemului de termoficare și introducerea unui sistem de gazeificare a deșeurilor, care ar transforma gunoiul în energie.

Horoscopul lui Dom' Profesor, 13 noiembrie 2025. Ioan Hrisostomul
Horoscopul lui Dom' Profesor, 13 noiembrie 2025. Ioan Hrisostomul
Un nou trend a cucerit internetul. A adunat like-uri peste like-uri
Un nou trend a cucerit internetul. A adunat like-uri peste like-uri

„Bucureștiul poate avea apă caldă și căldură la jumătate de preț, iar gunoiul să nu mai ajungă la groapă. Soluția modernă este gazeificarea deșeurilor”, a transmis într-un comunicat.

Vrea să facă schimbări mari

Candidatul independent a spus că va șterge toate amenzile date de Poliția Locală, considerând că multe dintre ele „lovesc în oameni vulnerabili”.

„Nu e normal să fie amendați bătrânii care vând câteva legături de pătrunjel pe stradă. Administrația trebuie să fie umană, nu punitivă”, a precizat el.

Înainte de a deveni o voce cunoscută pe rețelele sociale, Makaveli a trecut printr-un parcurs de viață marcat de traume și lipsuri. El a povestit că a fost adoptat, iar după moartea mamei, tatăl său a devenit violent.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Alexandru Virgil (@makaveli.ro)

„Tata a început să bea și să mă bată. Venea și cu prietenii lui bețivi și mă băteau și aceștia. La un moment dat, m-a dat afară în pielea goală”, a povestit el.

Nevoit să trăiască în subsoluri și uscătorii, a fugit din țară și a ajuns în Italia, unde viața lui a luat o turnură dramatică. În jurul anilor 2011–2012, fiind încarcerat într-o închisoare italiană pentru furturi minore, a traversat o perioadă de depresie severă. „Eram singur pe planetă. Nu primeam scrisori, nu aveam țigări, mâncare… Am zis: gata, s-a terminat.”

Makaveli a făcut închisoare

Makaveli a încercat atunci să-și pună capăt zilelor, dar a fost salvat de un coleg de celulă. „Un tunisian, Chiko, m-a văzut și m-a tras în jos. Am stat două zile în comă, la spitalul din Pescara. Când m-am trezit, nu puteam să vorbesc.”

După acel episod, el a spus că și-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. „Am înțeles că dacă Dumnezeu m-a lăsat să trăiesc, trebuie să fac ceva pentru ceilalți”, a povestit ulterior într-un interviu.

Revenit în România în 2006, fostul susținător al lui Georgescu a început să își construiască treptat o imagine publică, devenind cunoscut pe TikTok, unde și-a adunat o comunitate uriașă de urmăritori. Mesajele sale anti-sistem și apelurile la solidaritate socială i-au adus o notorietate rapidă, mai ales în rândul tinerilor.

În 2024, s-a implicat în campania prezidențială a lui Călin Georgescu, dar ulterior a ales o cale independentă, declarând că nu mai vrea să fie „marioneta niciunui partid”.

Deși șansele sale electorale rămân incerte, el a reușit să atragă atenția opiniei publice și să-și contureze imaginea de outsider care vrea să reformeze Capitala „din interior”. „Nu promit miracole. Promit doar că voi fi vocea celor care nu mai cred în nimeni”, a transmis în fața susținătorilor săi.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:49 - Horoscopul lui Dom' Profesor, 13 noiembrie 2025. Ioan Hrisostomul
21:37 - Makaveli și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Cum a încercat să-și pună capăt zilelor când era la închisoare
21:29 - Dragoș Sprânceană, întâlnire de gradul 0. Cu cine s-a văzut omul de afaceri român
21:26 - Un nou trend a cucerit internetul. A adunat like-uri peste like-uri
21:18 - Realitatea TV, amendată drastic de CNA pentru campania mascată în favoarea Ancăi Alexandrescu
21:08 - Rafinăria Petrotel-Lukoil Ploiești pune în pericol prețul carburanților. Motorina ar putea ajunge la 10 lei litrul

HAI România!

Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Este România "în meniu" la masa marilor puteri?
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere
Indolenţa magistraţilor duce la crime combătute cu momente de reculegere

Proiecte speciale