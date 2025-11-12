Cursa alegerilor locale 2025. Drulă și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei

Cătălin Drulă, candidatul susținut de USR în cursa pentru Primăria Capitalei și-a depus, miercuri, dosarul de candidatură la Biroul Electoral al Municipiului București. Pentru înscrierea în competiția electorală, acesta a strâns peste 30.000 de semnături.

Miercuri a fost prima zi în care au putut fi depuse candidaturile pentru Primăriile București.

„Le mulțumesc tuturor bucureștenilor care au semnat pentru o alternativă onestă și competentă pentru orașul nostru. Bucureștiul are nevoie de un primar care lucrează pentru oameni, nu pentru rețele de interese. Împreună putem reconstrui încrederea și putem merge pe drumul onest început de Nicușor Dan”, a afirmat Cătălin Drulă, candidatul USR la funcția de primar general, conform comunicatului de presă al partidului.

Dominic Fritz, președintele USR, a declarat că el este candidatul potrivit pentru a readuce Bucureștiul pe calea corectă. Fritz a subliniat că orașul are nevoie de seriozitate, competență și transparență.

„Cătălin Drulă este omul potrivit pentru a repune Bucureștiului pe direcția corectă, una a seriozității, a competenței și a transparenței. Această campanie este despre a reconstrui încrederea oamenilor într-o administrație corectă”, a spus Fritz.

Cătălin Drulă a anunțat că are ca prioritate implementarea referendumului lansat de Nicușor Dan, pentru a asigura un buget echitabil al Capitalei și finanțarea efectivă a proiectelor majore de infrastructură.

„Cu experiența sa de fost ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă își propune să facă ordine în trafic, să modernizeze transportul public și să asigure mobilitate urbană eficientă și sigură pentru toți bucureștenii”, mai arată sursa citată.

Cătălin Drulă a fost însoțit la depunerea candidaturii de președintele USR, Dominic Fritz, de parlamentari ai partidului și de membri și simpatizanți care au participat activ la colectarea semnăturilor în toate sectoarele Bucureștiului.

În timpul conferinței de presă de miercuri, președintele Nicușor Dan a sugerat că nu îl susține pe Cătălin Drulă în cursa pentru Primăria Capitalei. Întrebat despre fotografiile recente alături de politicieni, el a răspuns că acestea nu îl implică doar pe deputatul USR.

„Bucureştiul mă interesează. Mă uit pe sondaje, evoluţia sondajelor. Mai mult decât atât, este un exerciţiu democratic, pe care cred că mare parte din societate şi l-ar fi dorit în două tururi, inclusiv eu. Nu suntem în situaţia asta. Până la urmă, în acest context stabilit de clasa politică, avem un exerciţiu democratic şi bucureştenii vor decide. Îmi doresc să fie cineva care să pună ordine în bani, în urbanism şi să dezvolte infrastructura”, a spus șeful statului.