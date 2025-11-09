Alegeri pentru primăria Capitalei. Candidatul care pornește cu un avantaj, în viziunea sociologului Pieleanu

Din cuprinsul articolului Băluță critică lipsa de experiență administrativă a foștilor edili

Sociologul Marius Pieleanu susține că primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, pornește cu un avantaj semnificativ în cursa pentru Primăria Capitalei, fiind susținut de fostul candidat Cristian Popescu Piedone, care a obținut peste 100.000 de voturi la alegerile generale din iunie 2024.

Potrivit lui Pieleanu, ierarhia din sondaje se menține aproape neschimbată. Daniel Băluță ar fi cotat între 25 și 28% din intențiile de vot, urmat de Ciprian Ciucu, cu 23–25%, și de Cătălin Drulă, care urcă ușor, între 18–21%. Anca Alexandrescu se situează între 16 și 18%, iar foștii edili, precum Liviu Negoiță, rămân relevanți mai ales în anumite sectoare. În plus, Pieleanu amintește că și Vlad Gheorghe figurează în sondaje, însă în poziții mai modeste.

„Daniel Băluță are un uriaș avantaj electoral, cel al sprijinului explicit al fostului candidat, Cristian Popescu Piedone, care la ultimele alegeri de primar general a obținut 90.000 de voturi în București. Dacă măcar jumătate din voturile care i-au fost atribuite domnului Piedone se vor transfera către Băluță, atunci șansele lui de a deveni primar general sunt foarte mari”, a declarat sociologul la Antena 3.

Primarul Sectorului 4 consideră că actuala administrație a Capitalei a fost condusă de politicieni fără pregătire administrativă, ceea ce a încetinit dezvoltarea orașului. „Din păcate, în mod repetat au fost aleși politicieni, nu oameni cu experiență în administrație. Le ia un mandat întreg să înțeleagă cum merg lucrurile”, a declarat Băluță.

Edilul susține că răbdarea și competența sunt esențiale în administrație și că aceste calități le-a dobândit în cariera sa de medic și în cei peste zece ani de activitate în Consiliul Local și în funcția de viceprimar, începută în 2013. „Am început ca și consilier local în 2012, în 2013 am devenit viceprimar și am avut răbdarea necesară să învăț. Din 2015 am acumulat mai multe cunoștințe, iar în 2016 aveam deja un bagaj solid pe care l-am pus în practică. Vedeți cum a evoluat Sectorul 4. Tehnicile legislative, pe care mulți le ignoră, au fost esențiale”, a mai explicat primarul.