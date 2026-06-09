Într-o mișcare politică menită să forțeze nota pe scena parlamentară, președintele Nicușor Dan a adoptat o strategie neconvențională în procesul de învestire a unui nou Guvern.

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a transmis luni un mesaj tranșant liderilor partidelor parlamentare: refuzul de a-i susține Cabinetul va declanșa o nouă rundă de nominalizări din afara „sistemului” tradițional, șeful statului fiind pregătit să propună un alt tehnocrat din rândul propriilor consilieri.

Astfel, Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj rece, fără echivoc, către partidele parlamentare, în special către PNL și USR: nu va accepta presiunile pentru formarea unui guvern politic tradițional. Strategia șefului statului este clară și riscantă: continuarea nominalizării unor premieri tehnocrați, indiferent de refuzul actual al partidelor de a-i vota.

Informația a fost confirmată oficial de liderul USR, Dominic Fritz, în urma consultărilor cu premierul desemnat.

Întrebat de jurnaliști G4 Media dacă există un „Plan B” în cazul eșecului lui Eugen Tomac, Fritz a fost direct: „Așa am înțeles că acesta este planul. Dacă pică guvernul Tomac, atunci a doua propunere ar fi tot un tehnocrat”.

Această abordare indică o determinare clară a lui Nicușor Dan de a impune o agendă guvernamentală non-politică, ignorând nominalizările clasice propuse de partidele care au dominat până acum negocierile.

Eugen Tomac se află acum într-o cursă contra cronometru.

Având la dispoziție 10 zile pentru a obține votul de învestitură în Parlament, termen care expiră pe 15 iunie, acesta întâmpină dificultăți majore în a convinge partidele să îi acorde susținerea.

Până la acest moment, nicio formațiune politică nu și-a declarat oficial sprijinul pentru noul Cabinet.

Miza acestui joc politic este extrem de înaltă. Strategia președintelui Nicușor Dan urmează un scenariu constituțional previzibil, dar riscant.

Dacă guvernul Tomac pică: Președintele păstrează dreptul constituțional de a face o a doua nominalizare.

Dacă și a doua propunere este respinsă: Președintele poate declanșa procedura de dizolvare a Parlamentului și organizarea de alegeri anticipate.

Deși varianta anticipatelor este des vehiculată în spațiul public, aceasta rămâne o premieră pentru România post-decembristă.

Obstacolul principal este, paradoxal, chiar voința parlamentarilor: declanșarea anticipatelor presupune ca aleșii să voteze pentru propriul „șomaj” politic, o decizie pe care puțini sunt dispuși să o ia în absența unei presiuni publice masive.

Strategia președintelui Nicușor Dan pune partidele mari în fața unei alegeri dificile: acceptarea unui guvern tehnocrat sub egida Cotroceniului sau asumarea riscului unei crize politice totale care ar putea conduce la alegeri anticipate, într-un climat de incertitudine economică și socială.