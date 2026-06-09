Premierul desemnat Eugen Tomac a prezentat, în cadrul emisiunii Sinteza Zilei de la Antena 3 CNN, viziunea sa asupra viitorului Executiv, punând accent pe profesionalizare și depolitizarea funcțiilor de decizie. Tomac a confirmat o structură guvernamentală cu trei posturi de vicepremieri și a anunțat primele nume cooptate în echipa sa.

Structura Cabinetului va include trei vicepremieri pentru domenii strategice. Domenii fierbinți pentru viitorul României.

Conform declarațiilor premierului desemnat, echipa guvernamentală va fi coordonată de trei vicepremieri care vor superviza piloni esențiali ai dezvoltării României: Educația, Zona Economică, Digitalizarea

Eugen Tomac a pus accent pe expertiza tehnică a miniștrilor propuși, declarând că a purtat consultări intense în ultimele 48 de ore pentru a identifica profesioniști cu experiență solidă în administrație și diplomație.

La Ministerul Apărării, Dan Neculăescu, actual ambasador la NATO, a acceptat invitația de a prelua portofoliul Apărării. Tomac a subliniat că Neculăescu este un „diplomat de excepție” care înțelege profund provocările actuale de securitate ale României.

Pentru Integrare și OCDE, Luca Niculescu se alătură echipei guvernamentale, premierul desemnat evidențiind succesul acestuia în avansarea dosarului de aderare a României la OCDE.

Diana Buzoianu de la Ministerul Mediului, va fi înlocuită de Teodor Dulceață. Acesta este un profesionist cu o activitate de 10 ani în domeniu și o reputație solidă, a acceptat invitația de a face parte din Cabinet.

Vladimir Ionaș, titular la Ministerul Dezvoltării este descris de Tomac drept un specialist „foarte bine pregătit”, va prelua responsabilitatea pentru reforma administrației.

Pe lângă numele confirmate oficial de premierul desemnat Eugen Tomac pentru cabinetul său, în spațiul public și în sursele politice au fost vehiculate, în perioada premergătoare anunțului oficial, numeroase alte variante pentru portofoliile ministeriale. Unele dintre aceste persoane au fost luate în calcul de echipa lui Tomac, în timp ce altele au declinat public eventualele propuneri.

Ministerul Sănătății: Au fost menționați mai mulți candidați, dar nu există un nume clar.

Ministerul Finanțelor: A fost luat în calcul Bogdan Drăgoi, fost ministru al Finanțelor în guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu.

Ministerul Energiei: A fost vehiculat numele Corinei Popescu, fost director al Electrica și Transelectrica, care a ocupat anterior funcția de secretar de stat în guvernul tehnocrat condus de Dacian Cioloș.

Ministerul Muncii: A fost menționată Lavinia Niculescu (din conducerea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici), fiind vehiculată și varianta avocatei Diana Morar, fost parlamentar PNL și secretar de stat la Justiție.

Ministerul Culturii: A fost menționat Adrian Papahagi, unul dintre fondatorii PMP, retras din politică din 2014.

Justiție: A apărut numele lui Cosmin Alexandru Soare-Filatov.

Economie: Radu Burnete a fost luat în calcul atât pentru acest minister, cât și pentru funcția de vicepremier

Premierul desemnat, Eugen Tomac, a subliniat importanța strategică a dublei apartenențe a României la spațiul euro-atlantic, afirmând că securitatea națională se bazează pe o simbioză necesară între sprijinul european și parteneriatul cu SUA. În cadrul intervenției recente la Antena 3 CNN, Tomac a explicat că, pe lângă inițiativele de apărare finanțate de UE, precum programul SAFE care va stimula producția locală de drone, relația privilegiată cu Washingtonul rămâne garantul suprem al liniștii și păcii actuale. Acesta a evidențiat faptul că profilul Uniunii Europene s-a transformat fundamental din unul pur economic într-unul geostrategic, oferind astfel României pârghiile necesare pentru modernizarea sistemelor de apărare în fața riscurilor actuale.

Totodată, premierul desemnat a declarat cu fermitate că este un „european pro-american convins”, respingând ideea unei antiteze între identitatea europeană și loialitatea față de Statele Unite. Tomac a pledat pentru o întărire zilnică a acestui parteneriat, argumentând că România nu are altă opțiune decât să acționeze pentru o proximitate maximă față de America.

În viziunea sa, ambele direcții sunt esențiale și complementare, formând pilonul pe care se clădește stabilitatea țării, un angajament de care se declară mândru și pe care intenționează să îl fructifice prin valorificarea tuturor oportunităților diplomatice și economice disponibile.

Un punct central al discursului lui Eugen Tomac a fost schimbarea modului în care funcționează aparatul guvernamental. Premierul desemnat a declarat că intenționează să renunțe la practica numirilor politice pe funcțiile de secretari de stat, dorind să aducă în Guvern experți din mediul privat și din corporații mari.

„Trebuie să avem curaj să discutăm despre reforma administrației. Am întâlnit mulți oameni care lucrează în companii mari, cu venituri pe măsură, care sunt dispuși să facă acest pas din patriotism”, a afirmat Eugen Tomac.

În contextul actualei situații de blocaj politic, Eugen Tomac a transmis liderilor partidelor că noul Guvern va fi unul de tehnicieni. Prioritatea zero este asigurarea funcționalității statului și obținerea susținerii Parlamentului pentru obiectivele majore de țară.

Pentru portofoliile Sănătății și Finanțelor, premierul desemnat a precizat că se află încă în etapa de analiză a mai multor propuneri, deciziile finale urmând a fi luate în scurt timp.