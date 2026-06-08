Lista lui Tomac, noi nume, se încinge Bucureștiul. Negocierile pentru învestirea noului Executiv condus de Eugen Tomac au intrat în linie dreaptă, iar primele nume oficiale din structura viitorului „Guvern tehnic” au ieșit la iveală. Azi se întâlnește cu PSD, PNL și USR. Mâine, cu UDMR.

Pentru a strânge cele 233 de voturi necesare în Parlament, premierul desemnat mizează pe o formulă formată din tehnocrați puri, profesori universitari și diplomați. Nu este vorba de o minune, ci de capacitatea de negociere.

Totuși, drumul spre Palatul Victoria este presărat cu veto-uri politice. Surse de încredere confirmă pentru Antena 3 că PSD a respins deja câteva propuneri inițiale, forțând modificări de ultim moment pe lista de miniștri.

Iată cum arată echipa de miniștri pe care premierul desemnat o pune pe masa negocierilor de luni:

Vicepremier: Radu Burnete (Directorul Executiv al Confederației Patronale Concordia)

Portofolii Cheie, Diplomație și Siguranță

Ministerul Afacerilor Externe: Luca Niculescu (fost ambasador în Franța și secretar de stat)

(fost ambasador în Franța și secretar de stat) Ministerul Apărării Naționale: Mihnea Motoc (fost ministru al Apărării și diplomat cu vastă experiență)

(fost ministru al Apărării și diplomat cu vastă experiență) Ministerul Justiției: Cosmin Alexandru Soare-Filatov (variantă intens analizată)

(variantă intens analizată) Ministerul Afacerilor Interne (MAI): În continuare se caută un titular (se dorește un profil neutru, agreat de toate partidele)

Ministerul Transporturilor: Ionuț Laurențiu Mașala (director în cadrul CNAIR, cu o lungă activitate în infrastructura de stat)

(director în cadrul CNAIR, cu o lungă activitate în infrastructura de stat) Ministerul Finanțelor: Dilemă majoră. PSD a respins varianta Bogdan Glăvan (economist apropiat de Ludovic Orban). În joc rămân Bogdan Drăgoi (fost ministru de Finanțe în Guvernul Ungureanu) sau o propunere venită direct din partea Băncii Naționale a României (BNR).

Ministerul Energiei: Sorin Elisei (expert recunoscut în domeniul energiei și sustenabilității)

(expert recunoscut în domeniul energiei și sustenabilității) Ministerul Dezvoltării: Vladimir Ionaș (Nume surpriză! Sociologul a intrat pe listă după ce PSD a respins propunerea inițială, arhitectul Șerban Țigănaș).

(Nume surpriză! Sociologul a intrat pe listă după ce PSD a respins propunerea inițială, arhitectul Șerban Țigănaș).

Ministerul Sănătății: O femeie (numele urmează să fie nominalizat). Schimbarea vine după ce medicul cardiolog Ștefan Busnatu a ieșit de pe listă (nefiind agreat politic). Acesta a confirmat subtil retragerea pe rețelele sociale, menționând că „în perioada următoare va rămâne aproape de familie, pacienți și studenți”.

Ministerul Educației: Sorin Costreie (profesor universitar, fost consilier de stat și prorector al Universității din București)

(profesor universitar, fost consilier de stat și prorector al Universității din București) Ministerul Culturii: Adrian Papahagi (eseist, profesor universitar)

(eseist, profesor universitar) Ministerul Muncii: Diana Morar (deputat, cu profil juridic)

(deputat, cu profil juridic) Ministerul Agriculturii: Nicolae Istudor (rectorul Academiei de Studii Economice din București - ASE)

Deși Executivul este prezentat drept unul tehnic, partidele politice își impun dur liniile de demarcație.

Cel mai mare recul a fost înregistrat la Ministerul Finanțelor și Ministerul Dezvoltării, două portofolii care gestionează bugete uriașe și fondurile europene din PNRR.

Refuzul PSD de a-l accepta pe economistul liberal Bogdan Glăvan arată că social-democrații vor o ancoră mai stabilă și mai neutră la Finanțe, motiv pentru care o nominalizare din interiorul BNR prinde tot mai mult contur.

De asemenea, înlocuirea arhitectului Șerban Țigănaș cu sociologul Vladimir Ionaș la Dezvoltare reprezintă o mutare strategică pentru a debloca negocierile cu liderii coaliției.

Discuțiile purtate duminică și luni cu liderii PSD, PNL și USR vor decide dacă Lista lui Tomac va suferi ultimele retușuri înainte de depunerea oficială la Parlament. Pentru Eugen Tomac, miza este uriașă: transformarea acestei liste de specialiști într-o majoritate politică solidă de 233 de parlamentari, după cum remarca si Antena 3

Dacă partidele vor valida aceste nume, calendarul legislativ va fi activat rapid: audieri maraton în comisiile de specialitate și votul final în plenul reunit în zilele următoare.