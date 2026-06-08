În orașul Osaka, unde temperaturile de vară urcă frecvent spre 38 de grade Celsius, personalul implicat în activități expoziționale utilizează veste utilitare dotate cu panouri fotovoltaice ultra-ușoare, concepute pentru răcire în perioadele de caniculă, prin alimentarea unor ventilatoare de dimensiuni reduse amplasate în zona gâtului. Acestea ajută la circulația aerului și la diminuarea disconfortului provocat de temperaturile ridicate în timpul activităților desfășurate în aer liber sau în spații intens frecventate. Proiectul a fost realizat de compania Toyoda Gosei, parte a grupului Toyota, în parteneriat cu Enecoat Technologies, un start-up specializat în celule solare, și compania de textile Seiren.

Sistemul funcționează pe bază de energie solară și permite încărcarea chiar și în condiții de cer înnorat. Vestele sunt dotate cu panouri solare ultra-subțiri și flexibile, fiecare având o greutate de sub patru grame. Acestea alimentează ventilatoarele din zona gâtului și contribuie la menținerea confortului termic în timpul expunerii la temperaturi ridicate.

Tehnologia utilizează celule solare de tip perovskit, materiale cristaline diferite de panourile clasice din siliciu, dominante în prezent pe piața energiei solare, acestea având avantajul unei greutăți mai mici și al unei flexibilități superioare.

Potrivit lui Shinichiro Fuki, reprezentant al echipei Toyoda Gosei, aceste panouri pot funcționa chiar și în condiții de lumină redusă, inclusiv la umbră sau în zile ploioase.

În testele de laborator realizate de Enecoat Technologies, pelicula solară a atins o eficiență de 21,2%, iar în prezent tehnologia este testată în condiții reale de utilizare, pentru a fi evaluată în raport cu variațiile de temperatură, intensitatea luminii și modul de încărcare al dispozitivelor conectate.

Reprezentanții Enecoat Technologies spun că materialele perovskite au capacitatea de a genera energie nu doar din lumina solară, ci și din surse de iluminat artificial, precum LED-uri sau lămpi fluorescente.

Potrivit companiei, flexibilitatea acestor materiale permite integrarea lor în diverse suprafețe și obiecte, inclusiv în zone unde panourile solare clasice din siliciu nu pot fi montate din cauza greutății sau rigidității. De asemenea, experții spun că această adaptabilitate deschide noi posibilități de utilizare în domeniul energiei solare, facilitând aplicarea tehnologiei în contexte mai variate și în proiecte în care soluțiile tradiționale nu sunt practice.